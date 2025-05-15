Сначала можно представить, что пассажиры находятся в поезде из вселенной Барби, но, если присмотреться – иллюстрации показывают совсем другое. Как выглядит творческий вагон, показывает 24 Канал со ссылкой на Vilnius Pink Soup Fest.

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Из Вильнюса в Ригу будет ходить розовый вагон-холодник

Фестиваль розового супа возвращается в столицу Литвы уже в третий раз, и сейчас идет подготовка к этому долгожданному событию. В этом году он состоится 31 мая и посвящен любимому литовскому блюду šaltibarščiai.

Именно по этому случаю страна запустила розовый вагон в виде супа-холодника.



Из Вильнюса в Ригу будет ходить розовый вагон-холодник / Фото LGT Link



Столики в розовом вагоне-холоднике / Фото LGT Link

Билеты на поезд с розовыми вагонами можно приобрести до 10 августа на официальном сайте перевозчика.

Заинтересованные пассажиры могут выбрать поезд с надписью "Saltibarščių traukinys" и зарезервировать место во втором вагоне.



Необычный дизайн для поезда Вильнюс – Рига / Фото LGT Link

К слову, ранее известная компания показала интерактивные иллюминаторы для самолетов.