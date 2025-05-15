Спершу можна уявити, що пасажири перебувають у потягу з всесвіту Барбі, але, якщо придивитися – ілюстрації показують зовсім інше. Який вигляд має творчий вагон, показує 24 Канал з посиланням на Vilnius Pink Soup Fest.

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З Вільнюса до Риги ходитиме рожевий вагон-холодник

Фестиваль рожевого супу повертається до столиці Литви вже втретє, і зараз триває підготовка до цієї довгоочікуваної події. Цього року він відбудеться 31 травня і присвячений улюбленій литовській страві šaltibarščiai.

Саме з цієї нагоди країна запустила рожевий вагон у вигляді супа-холодника.



З Вільнюса до Риги ходитиме рожевий вагон-холодник / Фото LGT Link



Столики у рожевому вагоні-холоднику / Фото LGT Link

Квитки на потяг з рожевими вагонами можна придбати до 10 серпня на офіційному сайті перевізника.

Зацікавлені пасажири можуть вибрати поїзд з написом "Saltibarščių traukinys" і зарезервувати місце у другому вагоні.



Незвичайний дизайн для поїзда Вільнюс – Рига / Фото LGT Link

До слова, раніше відома компанія показала інтерактивні ілюмінатори для літаків.