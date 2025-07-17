І сьогодні 24 Канал з посиланням на наказ Міністерства інфраструктури України, в якому прописані відповідні правила, розповідає саме про такі дні. Тоді купівля квитків вважається найвигіднішою.

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Коли в УЗ найвигідніше купувати квитки?

Ціни на квитки суттєво змінюються протягом року під впливом системи коефіцієнтів. Наприклад, у новорічний період, з 25 по 31 грудня, спостерігаються найвищі ціни, коли застосовується коефіцієнт 1,1. Так, ціна квитка становить 1 100 гривень при базовому тарифі 1 000 гривень. І навпаки, на кінець січня, а саме з 21 по 31 січня, припадають найнижчі ціни, з коефіцієнтом 0,85, який знижує вартість проїзду до 850 гривень.

Крім того, день тижня, в який пасажири обирають поїздку, також впливає на ціну квитка, додаючи ще один рівень варіативності до структури тарифів.

Коефіцієнти регулювання вартості проїзду по днях тижня:

вівторок і середа – найдешевші дні (коефіцієнт 0,9);

п'ятниця і неділя – найдорожчі (1,1);

понеділок, четвер і субота – стандартна ціна (1,0).

Але для поїздів "Інтерсіті+" діють окремі коефіцієнти:

понеділок, вівторок та середа – звичайна ціна (1,0);

четвер і субота – дешевше (0,9);

п'ятниця і неділя – дорожче (1,1).

Також мандрівники можуть скористатися знижкою 10% на квитки на поїзди "Інтерсіті+" при купівлі квитків в обидва боки одразу.