Хто може отримати штраф до 17 000 гривень?

В Україні бізнеси карають за відсутність POS-терміналів або їхніх аналогів, повідомляє податковий консультант Михайло Смокович.

Це апарат, за допомогою якого клієнти можуть розраховуватися з ФОПом карткою. За законом, підприємці мають забезпечити можливість обох видів оплати – як готівкою, так і карткою. Інакше можна дістати значні штрафи:

від 1 700 до 3 400 гривень, повторне порушення – до 17 000 гривень (за статтею 163-15 КУпАП);

8 500 гривень (від Держпродспоживслужби);

до 170 гривень (за порушення правил торгівлі).

Проте є категорії підприємців, яких у 2026 році не штрафуватимуть за відсутність терміналу:

ФОПів 1-ї групи (проте до кінця воєнного стану); Українців, які ведуть підприємницьку діяльність на територіях в районі проведення бойових дій.

Якщо немає можливості встановити POS-термінал, є альтернативи: вимога може бути виконана за допомогою інших електронних засобів, зокрема, мобільного еквайрингу (технологія Tap to Phone) або програмних терміналів у смартфоні.

За що ще можуть оштрафувати ФОП у 2026 році?

Через проблеми з електроенергією деякі українські підприємці почали включати в чеки оплату "за генератор" або "за світло", повідомляють у блозі юриста Богдана Янківа.

У деяких випадках доплата за генератору у чеку законна, а в інших – ні. Для того, щоб не отримати штрафи, потрібно дотриматися певних умов.

Умова 1: Завчасне інформування

Споживач має право заздалегідь отримати повну та зрозумілу інформацію про ціну і її складові. Про будь-які додаткові платежі потрібно повідомляти ДО надання послуги або продажу товару.

Умова 2: Згода споживача

У випадках, коли виникають додаткові послуги (наприклад, через роботу генератора), виконавець зобов’язаний отримати згоду споживача. Послуги, надані без згоди, не підлягають оплаті.

Умова 3: Прозора та зрозуміла ціна

Клієнт має чітко розуміти, за що платить: скільки коштує товар чи послуга без доплати, скільки становить доплата за генератор, яка загальна сума до сплати.

