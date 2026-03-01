Кто может получить штраф до 17 000 гривен?

В Украине бизнесы наказывают за отсутствие POS-терминалов или их аналогов, сообщает налоговый консультант Михаил Смокович.

Смотрите также ФЛП пополнили бюджет почти на 60 миллиардов: кто платит больше всего единого налога

Это аппарат, с помощью которого клиенты могут рассчитываться с ФЛП карточкой. По закону, предприниматели должны обеспечить возможность обоих видов оплаты – как наличными, так и карточкой. Иначе можно получить значительные штрафы:

от 1 700 до 3 400 гривен, повторное нарушение – до 17 000 гривен (по статье 163-15 КУоАП);

8 500 гривен (от Госпродпотребслужбы);

до 170 гривен (за нарушение правил торговли).

Однако есть категории предпринимателей, которых в 2026 году не будут штрафовать за отсутствие терминала:

ФЛП 1-й группы (однако до конца военного положения); Украинцев, которые ведут предпринимательскую деятельность на территориях в районе проведения боевых действий.

Если нет возможности установить POS-терминал, есть альтернативы: требование может быть выполнено с помощью других электронных средств, в частности, мобильного эквайринга (технология Tap to Phone) или программных терминалов в смартфоне.

За что еще могут оштрафовать ФЛП в 2026 году?

Из-за проблем с электроэнергией некоторые украинские предприниматели начали включать в чеки оплату "за генератор" или "за свет", сообщают в блоге юриста Богдана Янкива.

В некоторых случаях доплата за генератору в чеке законна, а в других – нет. Для того, чтобы не получить штрафы, нужно соблюсти определенные условия.

Условие 1: Заблаговременное информирование

Потребитель имеет право заранее получить полную и понятную информацию о цене и ее составляющих. О любых дополнительных платежах нужно сообщать ДО предоставления услуги или продажи товара.

Условие 2: Согласие потребителя

В случаях, когда возникают дополнительные услуги (например, из-за работы генератора), исполнитель обязан получить согласие потребителя. Услуги, предоставленные без согласия, не подлежат оплате.

Условие 3: Прозрачная и понятная цена

Клиент должен четко понимать, за что платит: сколько стоит товар или услуга без доплаты, сколько составляет доплата за генератор, какая общая сумма к оплате.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Что нужно знать о правилах налоги для ФЛП в Украине?