Как открыть интернет-магазин в 2026 году?

О том, как открыть онлайн-магазин в Украине, рассказывает ARTJOKER.

В частности следует сразу определить такие важные пункты:

Выбрать нишу. В частности нужно проанализировать доходность направления, посоветоваться с людьми, что уже имеют опыт и тому подобное. Определить ценовой сегмент. Составить портрет целевой аудитории, чтобы разработать маркетинговую стратегию и сделать бренд узнаваемым. Написать бизнес-план. Проанализировать перспективность ниши, а также конкурентов в ней. Создать "пошаговый путеводитель" – расписать этапы запуска, риски, проблемы и прочее. Найти поставщиков товаров, договориться с ними об объемах, сроках и цене поставок. Арендовать помещение – понадобится склад для хранения запасов товаров, а также офис для административной работы. Решить юридические вопросы. Речь идет о регистрации предпринимателя, использовании специального учетного оборудования и тому подобное.

В то же время для ведения любой предпринимательской деятельности в сфере производства или продажи товаров в Украине нужно получить регистрацию – как ФЛП или открыть ООО. Об этом напомнили в Дії.

Самое простое и быстрое – это зарегистрировать ФЛП через Дию или зарегистрировать ООО – также через Дию.

Обратите внимание, что для регистрации необходимо также получить цифровую подпись и выбрать КВЭД,



ARTJOKER пишет: в большинстве случаев для интернет-торговли без большого оборота выбирают ФЛП на второй группе. Тогда человек придется платить единый налог, единый социальный взнос и военный сбор.

Отметим, что в будущем налоговую группу можно изменить,



Обратите внимание! Из документов для открытия ФЛП понадобится паспорт и код налогоплательщика.

Что еще следует знать ФЛП?