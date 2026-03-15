Как проверить компанию в реестре?

Благодаря цифровизации государственных услуг в Украине базовую проверку предприятия можно провести за несколько минут, воспользовавшись государственными реестрами и онлайн-сервисами, где хранятся официальные данные о бизнесе, пишет "Минфин".

В первую очередь специалисты советуют обратиться в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ЕГР).

Эта база содержит главную информацию, которую надо знать о бизнес-партнере:

дату регистрации предприятия;

юридический адрес;

руководителей компании;

виды ее деятельности;

и нынешний статус предприятия, то есть не находится ли она в процессе ликвидации.

Если компанию не удается найти в этом реестре, то стоит поставить под сомнение ее легальность.

Важно! По словам экспертов, искать бизнес-партнера удобнее по коду ЕГРПОУ (для юридических лиц) или ИНН (для ФЛП). Ведь поиск по названию может выдать десятки похожих результатов и привести к ошибкам.

Зачем проверять через налоговую?

Также важно проверить налоговый статус предприятия. Для этого нужно зайти на портал Государственной налоговой службы и узнать, является ли компания плательщиком НДС или единого налога.

Если компания есть в этих реестрах, это значит, что она ведет экономическую деятельность и регулярно взаимодействует с государственными органами.

Поиск обычно осуществляется:

по коду ЕГРПОУ;

или по налоговому номеру.

Обратите внимание! Если у предприятия есть огромные долги перед налоговой, сотрудничество с ним может спровоцировать проверки и у бизнес-партнеров.

Зачем проверять в судебном реестре?

Не менее полезной может быть проверка в Едином государственном реестре судебных решений. Он хранит документы по судебным делам и решениям.

С помощью поиска можно выяснить:

не участвует ли компания в судебных спорах;

имеет ли долги перед партнерами или государственными органами;

участвовала ли в процедурах банкротства.

Такая информация позволит оценить возможные риски перед началом сотрудничества.

Как есть еще способы проверки компании?

Если государственные порталы кажутся слишком сложными, можно воспользоваться сервисами, например, YouControl. Они собирают данные со всех реестров.

В итоге бизнесмен получает одно структурированное досье со всей необходимой информацией.

Важно! По словам специалистов, проверку бизнес-партнеров следует проводить не только перед заключением сделки, но и периодически во время сотрудничества.

