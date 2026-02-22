Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что теракт во Львове – это очередное напоминание об угрозе анонимных платформ в Украине во время войны.

Почему Верещук предлагает ограничить Telegram?

Чиновница отметила, что агрессор системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и осуществления терактов.

Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих (анонимных – 24 Канал) платформ, значит, мы должны это сделать,

– подчеркнула Верещук.

Напомним, что в Украине уже действуют определенные ограничения работы Telegram. В 2024 году было запрещено использование Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Запрет касается только служебных компьютеров и рабочей переписки. Личные смартфоны граждан это не затрагивает. Госорганы и в дальнейшем могут вести официальные Telegram-каналы.

Что известно о теракте во Львове 22 февраля?