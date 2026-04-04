Попытки России заблокировать VPN-сервисы вызвали проблемы в работе внутренней платежной системы. Об этом 4 апреля заявил основатель Telegram Павел Дуров, пишет Reuters.
Чем обернулись попытки блокировки VPN в России?
Технический сбой в пятницу, 3 апреля, вызвал хаос для части покупателей. В московском метро разрешили бесплатный проход, а один из региональных зоопарков просил посетителей платить наличными.
Крупнейший российский банк "Сбербанк" сообщил о технических проблемах, но деталей не привел. Некоторые российские СМИ удалили сообщение о том, что сбой был связан с государственными попытками блокировки сайтов или VPN.
Основатель Telegram заявил, что десятки миллионов россиян оказывают "цифровое сопротивление" государственному контролю. По его слова, вся страна "мобилизована", чтобы обходить эти "абсурдные ограничения".
В Москве объясняют, что ограничения VPN и мессенджеров, в частности WhatsApp и Telegram, необходимы из соображений безопасности. Мол, Россия сталкивается с атаками в глубоком тылу и якобы диверсиями со стороны западных спецслужб.
Напомним, что Россия замедлила работу Telegram. Российские чиновники заявляли, что Telegram якобы был "взломан" украинскими и натовскими спецслужбами, и что из-за этого погибли российские военные.
Telegram отрицает любые такие вмешательства, утверждая, что Москва пытается заставить россиян пользоваться приложением MAX – государственным мессенджером, который рекомендуют в школах и университетах. По данным Reuters, продвижение этого государственного приложения вызвало недовольство среди части россиян.
Что известно об ограничении интернета в России?
В России 29 марта состоялись акции протеста против ограничений и блокировок интернета. В Москве люди собрались на Болотной площади. Во время событий задержали 12 человек, среди них – правозащитника и писателя Александра Подрабинека, которого позже отпустили. Сообщается, что по меньшей мере двое задержанных были несовершеннолетними.
Подобные акции планировали и в других городах. В Екатеринбурге полиция оцепила площадь 1905 года, где должен был состояться митинг, а в Мурманске фиксировали перебои с мобильным интернетом.
Движение "Красный Лебедь" объявило этот день всеобщей акцией против интернет-ограничений. В то же время в крупных городах власти не согласовали ни одного митинга, а часть организаторов, по данным СМИ, задержали на 15 суток.