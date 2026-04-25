укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України 1230 окупантів і багато техніки: втрати Росії станом на 25 квітня
view count
time for reading5 хв

1230 окупантів і багато техніки: втрати Росії станом на 25 квітня

Софія Рожик
Основні тези
  • Армія Росії продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці на фронті в Україні.
  • За останню добу українські захисники знищили ще 1230 окупантів.
Втрати Росії / Фото Генштабу

Армія Росії невпинно втрачає свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1230 окупантів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські війська зменшилися уже на близько 1 324 690 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За час повномасштабного вторгнення станом на 25 квітня 2026 року втрати Росії становлять:

  • особового складу – близько 1 324 690 (+1230) осіб;
  • танків – 11 892 (+0);
  • бойових броньованих машин – 24 458 (+3);
  • артилерійських систем – 40 635 (+29);
  • РСЗВ – 1 753 (+0);
  • засобів ППО – 1 353 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1257);
  • крилатих ракет – 4 549 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 91 422 (+166);
  • спеціальної техніки – 4 136 (+2).

Втрати Росії

Втрати ворога на 25 квітня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що нещодавно на Добропільському напрямку росіяни зазнали великих втрат. Йдеться про більше ніж взвод військових за півтори доби унаслідок невдалих штурмів, повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш 24 Каналу.

Останні втрати ворога

Сили безпілотних систем знищили російський командний пункт на ТОТ Луганщини. Для знищення об'єкта використали 6 безпілотників із бойовою частиною по 100 кілограмів.

Окрім того, на тимчасово окупованих частинах Донеччини, Луганщини, Харківщини та Криму росіяни втратили склад, ешелон і пункт управління БпЛА.

Тим часом глава ОП Буданов анонсував, що Україна готує технологічний сюрприз для росіян на фронті. Є певні напрацювання щодо автономних систем, які зможуть самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати.