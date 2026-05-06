Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Лев "Хорус" Пашко.

Читайте также Двигаются двойками, – в "Азове" раскрыли, как пытаются действовать россияне в Донецкой области

Как Соединенные Штаты интересуются украинским опытом?

Лев Пашко объяснил, что в условиях более технологического характера войны в подразделении развивают все направления – от РЭБ и ПВО до дронов и пехотной подготовки.

В то же время военный признал, что обеспечение техникой и вооружением остается недостаточным не только в их бригаде, но и в целом в Силах обороны. К сожалению, пока шансов на быстрое решение проблемы нет.

У "Хоруса" также спросили о трансформации войны в сторону большей автоматизации. В ответ он объяснил, что речь идет скорее о перераспределении ресурсов, а не об уменьшении роли военных.

Если появляется большое количество средств поражения, то у тебя возникает потребность в увеличении количества полученной разведывательной информации. Поэтому условно надо больше аналитиков, больше операторов, разведывательных средств,

– добавил начальник штаба.

Кроме этого, военный рассказал о визите в США: по его словам, целью была не просьба о помощи, а демонстрация украинского опыта и предложение сотрудничества.

Во время встреч в Капитолии украинская сторона стремилась определить направления развития современных военных технологий, ведь сейчас именно Украина имеет соответствующие процедуры и наиболее эффективные военные институты.

Также мы имеем огромный опыт, потому что мы единственная страна в мире, которая открыто ведет оборонительные и наступательные действия с Россией, и очень успешно это проводит. Поэтому мы говорили, возможно, где-то неприятные вещи, но достаточно реальные – что Соединенные Штаты сейчас не так готовы к военным столкновениям, как были готовы когда-то раньше,

– объяснил Лев "Хорус" Пашко.

По его словам, военные в основном все слышали и понимали, а вот политики – нет.

Военный также отметил, что американскую сторону прежде всего интересовали системы ПВО, РЭБ и оборонные технологии в целом.

Интересно! На фоне роста роли беспилотников Украина стремится уменьшить зависимость от Китая, который остается ключевым поставщиком компонентов для дронов. На помощь может прийти Тайвань: там могут принять дополнительный оборонный бюджет в размере 40 миллиардов долларов США, который включает финансирование беспилотников и интеграцию искусственного интеллекта. В 2025 году экспорт тайваньских дронов в Европу вырос более чем в 40 раз, а уже в первом квартале 2026 года превысил показатели всего предыдущего года. Крупнейшими рынками стали Польша и Чехия, откуда дроны поступают и в Украину.

Чем "Азов" отличается от других бригад?

В интервью 24 Каналу Лев "Хорус" Пашко также рассказал о отличиях управления в "Азове". По его словам, в их бригаде офицеры не ограничены уставами или шаблонами в планировании, одновременно дисциплина и субординация остаются важными факторами.

Военный отметил, что главной целью является выполнение задач и сохранение личного состава, тогда как личные амбиции должны отходить на второй план, поскольку вся работа должна быть сосредоточена вокруг потребностей солдата.

Из-за соблюдения этих принципов, по его словам, именно в "Азов" сохраняется больший поток добровольцев.

Справка. В 12-ю бригаду специального назначения "Азов" можно присоединиться с 18 лет. Базовый курс боевой подготовки (БКБП) длится ориентировочно 6 – 8 недель; военнослужащие, которые переводятся в бригаду, также составляют нормативы входного контроля, а в случае их несдачи проходят БКБП.