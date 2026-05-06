Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Лев "Хорус" Пашко.

Як Сполучені Штати цікавляться українським досвідом?

Лев Пашко пояснив, що в умовах більш технологічного характеру війни в підрозділі розвивають усі напрямки – від РЕБ і ППО до дронів та піхотної підготовки.

Водночас військовий визнав, що забезпечення технікою та озброєнням залишається недостатнім не лише в їхній бригаді, а й загалом у Силах оборони. На жаль, поки що шансів на швидке розв'язання проблеми немає.

У "Хоруса" також запитали про трансформацію війни в бік більшої автоматизації. У відповідь він пояснив, що йдеться радше про перерозподіл ресурсів, а не про зменшення ролі військових.

Якщо з'являється велика кількість засобів ураження, то в тебе виникає потреба в збільшенні кількості отриманої розвідувальної інформації. Тому умовно треба більше аналітиків, більше операторів, розвідувальних засобів,

– додав начальник штабу.

Окрім цього, військовий розповів про візит до США: за його словами, метою було не прохання про допомогу, а демонстрація українського досвіду та пропозиція співпраці.

Під час зустрічей у Капітолії українська сторона прагнула окреслити напрямки розвитку сучасних військових технологій, адже зараз саме Україна має відповідні процедури й найбільш ефективні військові інституції.

Також ми маємо величезний досвід, бо ми єдина країна у світі, яка відкрито веде оборонні й наступальні дії з Росією, й дуже успішно це проводить. Тому ми казали, можливо, десь неприємні речі, але достатньо реальні – що Сполучені Штати зараз не так готові до військових зіткнень, як були готові колись раніше,

– пояснив Лев "Хорус" Пашко.

За його словами, військові здебільшого все чули та розуміли, а ось політики – ні.

Військовий також зазначив, що американську сторону насамперед цікавили системи ППО, РЕБ та оборонні технології загалом.

Цікаво! На тлі зростання ролі безпілотників Україна прагне зменшити залежність від Китаю, який залишається ключовим постачальником компонентів для дронів. На допомогу може прийти Тайвань: там можуть ухвалити додатковий оборонний бюджет у розмірі 40 мільярдів доларів США, який включає фінансування безпілотників та інтеграцію штучного інтелекту. У 2025 році експорт тайванських дронів до Європи зріс більш ніж у 40 разів, а вже в першому кварталі 2026 року перевищив показники всього попереднього року. Найбільшими ринками стали Польща та Чехія, звідки дрони надходять і до України.

Чим "Азов" відрізняється від інших бригад?

В інтерв'ю 24 Каналу Лев "Хорус" Пашко також розповів про відмінності управління в "Азові". За його словами, в їхній бригаді офіцери не обмежені статутами чи шаблонами в плануванні, водночас дисципліна та субординація залишаються важливими факторами.

Військовий зазначив, що головною метою є виконання завдань та збереження особового складу, тоді як особисті амбіції мають відходити на другий план, оскільки вся робота повинна бути зосереджена навколо потреб солдата.

Через дотримання цих принципів, за його словами, саме до "Азову" зберігається більший потік добровольців.

Довідка. До 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" можна приєднатися з 18 років. Базовий курс бойової підготовки (БКБП) триває орієнтовно 6 – 8 тижнів; військовослужбовці, які переводяться до бригади, також складають нормативи вхідного контролю, а в разі їх нездачі проходять БКБП.