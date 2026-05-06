Про це розповів начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Лев "Хорус" Пашко у новому ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Азовці зустрілися з принцом Гаррі та вручили йому символічний подарунок

Як відбуваєть управління в "Азові"?

На його думку, військова система попереднього покоління значно обмежувала офіцерів жорсткими рамками і статутами, тоді як нинішнє покоління мислить ширше. Водночас він зауважив, що самі статути не є проблемою.

Це ("Азов" – 24 Канал) молода команда. Але, знову ж таки, у нас офіцери не обмежені якимись статутами чи шаблонами в плануванні. Так, є дисципліна й субординація. Але навіть у напрямку субординації у нас взагалі не проблема, якщо до мене, до командира бригади "Пугача" чи до інших начальників люди звертаються напряму. Ніхто за це не карає,

– каже він.

Начштабу наголосив, що головною метою є виконання завдань та збереження особового складу, тоді як особисті амбіції мають відходити на другий план, оскільки вся робота повинна бути зосереджена навколо потреб солдата.

"Хорус" вважає, що більший потік добровольців до підрозділу зумовлений його відкритість, оскільки в "Азові" не приховують свою діяльність, регулярно розповідають і показують службу, що є сучасним підходом і сприяє довірі.

Лев Пашко додав, що ситуацій, коли ім'я командира відіграє суттєву роль у залученні нових людей, чимало. Він вважає, що ефективна служба неможлива без довіри до командира, адже без цього складно виконувати завдання.

"Тому дуже багато піхоти, офіцерів, сержантів приходять безпосередньо до командирів – до "Редіса", до "Пугача", до конкретного командира батальйону, й кажуть, що я хочу служити лише тут", – розповідає військовослужбовець.

Крім вищезгаданого, він зізнався, що до них також потрапляють люди, зокрема як солдати, так і офіцери, які хочуть служити саме під його керівництвом, тому такі випадки, за словами начальника штабу, є регулярними.

Довідково. Лев Пашко є одним із наймолодших командирів у Силах оборони України, він очолив штаб "Азову" у січні 2026 року, у віці лише 26 років. Має значний бойовий досвід, зокрема брав активну участь в обороні Маріуполя й "Азовсталі", після чого потрапив у російський полон. Звільнити його вдалося у рамках масштабного обміну 21 вересня 2022 року.

Як "Азов" знищує ворога?

Нагадаємо, у квітні 2026 року 1-й корпус НГУ "Азов" повідомляли про встановлення за допомогою БпЛА щільного вогневого контролю над логістикою навколо та всередині тимчасового окупованого росіянами Донецька.

Раніше бійці "Азову" вперше використали наземний роботизований комплекс "Змій" для ліквідації пожежі, яка спалахнула відразу після російського удару по будинку у Краматорську, розташованого у Донецькій області.

Також у лютому за допомогою FPV-дронів військовослужбовці знищили два російські безпілотники Merlin-VR. Їхня вартість оцінюється в орієнтовно 600 тисяч доларів, що робить їх одними з найдорожчих в окупаційній армії.

Приблизно тоді ж, під час зачистки населеного пункту Золотий Колодязь, розташованого у Донецькій області, бійці взяли в полон щонайменше 18 окупантів, зокрема офіцерів. Таку операцію здійснили лише за 24 години.