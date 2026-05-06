Об этом рассказал начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Лев "Хорус" Пашко в новом эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Как происходит управление в "Азове"?

По его мнению, военная система предыдущего поколения значительно ограничивала офицеров жесткими рамками и уставами, тогда как нынешнее поколение мыслит шире. В то же время он отметил, что сами уставы не являются проблемой.

Это ("Азов" – 24 Канал) молодая команда. Но, опять же, у нас офицеры не ограничены какими-то уставами или шаблонами в планировании. Да, есть дисциплина и субординация. Но даже в направлении субординации у нас вообще не проблема, если ко мне, к командиру бригады "Пугачу" или к другим начальникам люди обращаются напрямую. Никто за это не наказывает,

– говорит он.

Начштаба отметил, что главной целью является выполнение задач и сохранение личного состава, тогда как личные амбиции должны отходить на второй план, поскольку вся работа должна быть сосредоточена вокруг потребностей солдата.

"Хорус" считает, что больший поток добровольцев в подразделение обусловлен его открытостью, поскольку в "Азове" не скрывают свою деятельность, регулярно рассказывают и показывают службу, что является современным подходом и способствует доверию.

Лев Пашко добавил, что ситуаций, когда имя командира играет существенную роль в привлечении новых людей, немало. Он считает, что эффективная служба невозможна без доверия к командиру, ведь без этого сложно выполнять задачи.

"Поэтому очень много пехоты, офицеров, сержантов приходят непосредственно к командирам – к "Редису", к "Пугачу", к конкретному командиру батальона, и говорят, что я хочу служить только здесь", – рассказывает военнослужащий.

Кроме вышеупомянутого, он признался, что к ним также попадают люди, в частности как солдаты, так и офицеры, которые хотят служить именно под его руководством, поэтому такие случаи, по словам начальника штаба, являются регулярными.

Справочно. Лев Пашко является одним из самых молодых командиров в Силах обороны Украины, он возглавил штаб "Азова" в январе 2026 года, в возрасте всего 26 лет. Имеет значительный боевой опыт, в частности принимал активное участие в обороне Мариуполя и "Азовстали", после чего попал в российский плен. Освободить его удалось в рамках масштабного обмена 21 сентября 2022 года.

Как "Азов" уничтожает врага?

Напомним, в апреле 2026 года 1-й корпус НГУ "Азов" сообщали об установлении с помощью БпЛА плотного огневого контроля над логистикой вокруг и внутри временного оккупированного россиянами Донецка.

Ранее бойцы "Азова" впервые использовали наземный роботизированный комплекс "Змей" для ликвидации пожара, который вспыхнул сразу после российского удара по дому в Краматорске, расположенного в Донецкой области.

Также в феврале с помощью FPV-дронов военнослужащие уничтожили два российских беспилотника Merlin-VR. Их стоимость оценивается в ориентировочно 600 тысяч долларов, что делает их одними из самых дорогих в оккупационной армии.

Примерно тогда же, во время зачистки населенного пункта Золотой Колодец, расположенного в Донецкой области, бойцы взяли в плен по меньшей мере 18 оккупантов, в том числе офицеров. Такую операцию осуществили всего за 24 часа.