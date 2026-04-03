Об этом сообщили в 12-й бригаде "Азова".
Как НРК тушил пожар?
Именно бойцы "Азова" первыми в Силах обороны Украины использовали НРК для тушения пожара.
В роли "пожарного" был беспилотный наземный роботизированный комплекс украинского производства "Змей".
Он помог укротить пламя в частном секторе в окрестностях Краматорска. Там российские войска атаковали дом.
Оказалось, что на месте пожара хранятся газовые баллоны. Поэтому, чтобы не подвергаться опасности, туда отправили "Змея", который и помог потушить огонь и избежать переброски на соседние дома. Между тем личный состав находился на безопасном расстоянии.
Была то угроза повторного обстрела, то FPV – мы тогда переходили в укрытие. Когда было безопасно, то продолжали работу. Ранее в случае таких возгораний пламени использовали бронеавтомобиль "Новатор",
– рассказал командир пожарного взвода 12-й бригады специального назначения "Азов".
Украинские военные используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых с опасных территорий. Они также могут подвозить боеприпасы, подходить близко к врагу и определять маршруты для штурмов. Военный эксперт Павел Нарожный отметил 24 Каналу отметил, что НРК могут заменить до 30% пехоты.
Между тем украинская компания DevDroid недавно презентовала НРК Droid NW 40 с автоматическим гранатометом на выставке BEDEX. Он поддерживает шесть типов связи и обеспечивает поражение целей до 2 километров. Им можно управлять дистанционно через зашифрованный интернет-канал.
Другой наземный роботизированный комплекс Droid TW 7.62 уничтожил двух дронов-"ждунов" и российских военных. Роботом управлял оператор подразделения Disney Squad, рассказали в компании DevDroid 24 Каналу.