Интересно, что та страна, с которой выбрала сотрудничать наше государство, непосредственно связана с Китаем. Об этом говорится в материале The Guardian 6 мая.

Из каких стран можно получать детали к дронам, кроме Китая?

Киев пытается избавиться от зависимости от Пекина. И в этом может помочь Тайвань. К слову, там могут принять дополнительный оборонный бюджет в размере 40 миллиардов долларов США, который включает финансирование беспилотников и интеграцию искусственного интеллекта.

Репутация Тайваня как лидера в сфере технологий и его особый опыт в области микроэлектроники, навигационных систем и аккумуляторов – сферах, в которых западные поставщики не могут составить достойной конкуренции – делают эту страну привлекательным альтернативным источником поставок для украинских производителей дронов,

– говорится в статье.

Научно-исследовательский институт демократии, общества и новых технологий (DSET) указывает, что экспорт тайваньских дронов в Европу в 2025 году вырос более чем в 40 раз. В первом квартале 2026 года экспорт уже превысил прошлогодний показатель.

Крупнейшими рынками являются Польша и Чехия. Из этих стран дроны едут в Украину.

Но для Украины в приоритете локализация. Артур Савчий, аналитик аналитического центра SII, говорит: есть компании, которые разрабатывают системы специально для боевых действий на передовой. Китайцам это не под силу.

Важно! Тайвань (также Китайский Тайбэй, Республика Китай) – это островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР над Тайванем.

Какие проблемы возникают?

Несмотря на это, полностью отказаться от поставок из Поднебесной вряд ли удастся.

Украина вряд ли сможет масштабировать производство дронов без китайских компонентов в ближайшее время – значительной степени потому, что детали китайского производства остаются значительно дешевле и доступнее. Даже компоненты, произведенные в других странах, включая литиевые батареи и магниты из редкоземельных элементов, часто все еще зависят от китайских материалов,

– заметили в The Guardian.

Следует сказать, что Тайвань тоже зависит от поставок из Китая. А также полуостров производит не так много БпЛА, как нужно Украине. И его изделия дороже.

"Бойцы тестируют, им нравится, но не покупают, потому что слишком дорого", – рассказал о Джин Су, генеральный менеджер Thunder Tiger, одного из крупнейших производителей дронов на Тайване.

Геополитика является еще одним препятствием.

Украина официально не признает Тайвань и поддерживает осторожные связи с Китаем, который остается ее крупнейшим торговым партнером. Как следствие, значительная часть сотрудничества, похоже, происходит опосредованно через посредников в Польше, Чехии и США. Существует мало признаков официальной координации на правительственном уровне, при этом большинство взаимодействия происходит между предприятиями,

– отметило СМИ.

Важно! 5 мая в The Wall Street Journal вышла статья, где сказано, что Китай продолжает поставлять россиянам и иранцам детали к "Шахедам". Все это – откровенно игнорируя американские санкции. В свою очередь США не могут остановить эти процессы.

Украина усиливает свои беспилотные возможности

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил 24 Каналу, что наше государство сейчас может позволить себе больше, чем раньше. Киев смог вывести производство военной техники в европейские страны. Беспилотники для Украины сейчас выпускает Rheinmetall, также есть совместные американско-немецко-украинские производства.