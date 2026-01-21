Атаку БпЛА на низку російських регіонів підтверджували місцеві губернатори. Про наслідки удару повідомляє видання Astra.

Що відомо про атаку на Росію?

У ніч проти 21 січня Росія зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак за останній час. Під ударами безпілотників і ракет опинилися одразу кілька регіонів, зокрема Адигея, Краснодарський край, Орловська та Бєлгородська області, а також Крим і акваторії Чорного й Азовського морів.

Найбільший резонанс викликав інцидент в аулі Нова Адигея поблизу Краснодара. Там було серйозно пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і парковку з автомобілями, виникла масштабна пожежа.



Удар по багатоповерхівці в Адигеї / Фото Astra

Очільник Адигеї Мурат Кумпилов заявив, що причиною стало влучання безпілотника. За його словами, постраждали 11 людей, серед них двоє дітей, дев'ятьох госпіталізували.

Втім, незалежне російське видання Astra (визнане в країні "іноагентом"), проаналізувавши численні відео очевидців, дійшло висновку, що в житловий будинок влучила не дрон, а російська зенітна ракета комплексу ППО С-300 або С-400.

Момент влучання по будинку в Адигеї: дивіться відео exilenova+

На оприлюднених кадрах чітко видно політ швидкісного об'єкта та момент прямого попадання ракети в будинок у ЖК "Виноград-2" на вулиці Бжегокайській. За даними Astra, будівля розташована приблизно за кілометр від електропідстанції, що може свідчити про невдалу роботу російської протиповітряної оборони під час відбиття атаки.

Попри це, російські державні медіа подали інцидент як "удар українського БпЛА". Зокрема, "Первый канал" використав подію в Адигеї для виправдання подальших ракетних ударів країни-агресорки по території України, анонсувавши "відповідь на атаки по цивільній інфраструктурі".

Наслідки удару по багатоповерхівці в Адигеї: дивіться відео exilenova+ 18+

Зі свого боку Міністерство оборони Росії традиційно повідомило, що в період із 23:00 20 січня до 7:00 21 січня сили ППО нібито знищили 75 українських безпілотників літакового типу. За офіційними даними, 45 дронів збили над Краснодарським краєм, дев'ять – над Орловською областю, сім – над Чорним морем, решту – над Ростовською, Брянською, Курською, Воронезькою областями, Кримом та Азовським морем. Водночас Республіка Адигея в офіційному зведенні Міноборони Росії не згадувалася.

Де ще були вибухи й прильоти в Росії?

Окрім Адигеї, серйозні наслідки зафіксували в Орлі та Бєлгороді. За повідомленнями місцевих жителів, у місті Орел пролунало понад десять вибухів у різних районах, що призвело до перебоїв з електро- та водопостачанням. Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив пошкодження об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури.

У Бєлгороді, за даними російських Telegram-каналів, під удар потрапила теплоелектростанція "Мичуринская" компанії "ДП Енергот", після чого виникла потужна пожежа. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков визнав атаку на "енергетичний комплекс області", не уточнюючи масштабів руйнувань.



Удар по ТЕЦ у Бєлгороді / Фото з мережі

Також повідомлялося про роботу ППО та знищення безпілотників у Воронезькій і Ростовській областях. Зокрема БпЛА завітали до Таганрога, Каменського та Тарасовського районів.

Окремі джерела стверджують, що під час атаки було уражено позиції російських пускових установок протиповітряної оборони, зокрема комплекс С-300/С-400, що називають "дуже цінною ціллю".

