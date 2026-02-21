Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що Україна має механізм, який дозволяє системно збільшувати цей розрив. За його словами, за правильної побудови оборони втрати росіян можуть сягати навіть 1 до 100 і більше.

Як загнати росіян у зону знищення?

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що Україна не повинна реагувати на кожну спробу противника наступати дзеркальною атакою. Навпаки, завдання – створити перед своїми позиціями глибоку зону ураження, куди російські підрозділи заходять самі. У цій смузі оборони працює одразу кілька рівнів вогневого впливу, що дозволяє зменшувати втрати особового складу.

Нам треба створити кілзону щонайменше до 30 кілометрів. По можливості – так, щоб росіяни не діставали наших солдатів на позиціях і щоб повністю мінімізувати втрати нашого особового складу,

– наголосив Світан.

За його словами, російська армія продовжує наступати, і саме це потрібно використовувати. У зоні ураження можна задіювати різні інструменти – мінування, безпілотники, стрілецьке озброєння, авіацію та артилерію. Поєднання цих засобів створює багатошарову оборону.

Росіяни самі лізуть у цю кілзону, а в нас є щонайменше п'ять варіантів їх там знищувати,

– зазначив він.

Він підкреслив, що саме така модель дозволяє збільшувати розрив у співвідношенні втрат і доводити його до максимально можливого рівня без зайвого ризику для українських військових.

Не можна гнатися за проривами

Спроби масштабних наступальних операцій, на думку Світана, заради символічних результатів лише збільшують ризики для особового складу. Стратегія має будуватися не на швидких проривах, а на поступовому виснаженні противника через оборону й тактичні контрудари. Саме це дозволяє зберігати людей і водночас посилювати тиск на російські підрозділи.

Як тільки виникає питання про великі стратегічні прориви, це означає втрати особового складу. Їх не можна допускати ні в якому разі,

– наголосив Світан.

Він пояснив, що рух можливий лише на тактичному рівні – для покращення позицій або розширення зони контролю. Йдеться не про глибокі наступи, а про обмежені дії, які дозволяють вигідніше розгорнути оборону і збільшити глибину зони ураження.

Тільки тактичні контрудари для покращення оборонних позицій. Саме оборонні позиції дають нам перевагу,

– зазначив він.

На його думку, саме в обороні Україна може доводити співвідношення втрат до максимально вигідного рівня. Головна мета – не допустити росіян до українських позицій і знищувати їх ще на підході.

Куп'янськ як приклад тактики виснаження

Світан навів Куп'янський напрямок як показовий приклад того, як працює така модель. За його словами, росіяни змогли переповзти на правий берег Осколу, але не створили повноцінного оперативного плацдарму. Їхні підрозділи фактично опинилися притиснутими до річки, без можливості розгорнути масштабний наступ.

До уваги! На Куп'янському напрямку більшість малих російських груп гине ще на підступах до міста. За словами українських піхотинців, із групи у п'ять осіб зазвичай виживає максимум один, і той часто згодом ліквідовується або помирає від холоду чи виснаження. Окупанти зазнають втрат під час штурмів, спроб просування через підземні комунікації та через нестачу забезпечення.

Замість того щоб контратакувати наземними силами, українські підрозділи методично працювали по цьому тактичному виступу засобами ураження. Йдеться про авіацію, артилерію та безпілотники, які поступово знищували російські підрозділи на обмеженій ділянці.

Їх треба було просто розмотати – це було питання часу, авіацією, артилерією, FPV-дронами,

– пояснив він.

Він додав, що саме така технологічна модель дозволяє збільшувати розрив у втратaх. На його думку, за умови правильної організації роботи безпілотних систем співвідношення може бути значно більшим за 1 до 27 і наближатися до максимально вигідного для України показника.

Як нейтралізувати російську авіацію?

Він наголосив, що ключовою проблемою залишаються російські КАБи, якими Су-34 регулярно обстрілюють українські позиції. Саме ці удари не дозволяють повністю закрити "кілзону" і довести співвідношення втрат до максимально вигідного рівня. Тому головне завдання – відтиснути російську авіацію від лінії застосування керованих бомб.

Треба додумати механізм, як відогнати російські Су-34 від можливості скидати КАБи,

– наголосив Світан.

Для цього є кілька інструментів. Йдеться про використання F-16 із ракетами повітря – повітря великої дальності, можливе підсилення локаторів, а також перспективу застосування шведських Gripen із ракетами Meteor. Окремим елементом може стати тактика ракетних засідок із режимом радіомовчання.

Це цілий комплекс задач, який дає можливість довести цей розрив від 1 до 27 довести до співвідношення 0 до 1000,

– зазначив він.

Саме технологічність і системність знищення противника мають стати стратегічною метою. Не допустити жодного російського солдата до позицій і жодного засобу ураження до українських військових – це та планка, до якої, за його словами, потрібно прагнути.

Що відомо про втрати ворога?