Про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Як прокоментували масовану атаку Росії в МЗС?

Міністр повідомив, що доручив негайно ініціювати засідання Ради Безпеки ООН та задіяти інші міжнародні майданчики для реагування на вбивства Росією українських цивільних.

Такий масштаб російського терору вимагає рішучої міжнародної відповіді, і я прошу всі держави відреагувати. Я доручив усім нашим посольствам завтра припустити прапори та відкрити книги співчуття,

– наголосив Сибіга.

Також він повідомив, що вранці 15 травня іноземний дипломатичний корпус в Києві, зокрема усі посли, буде запрошений на одне з місць, де внаслідок російської атаки зруйновано частину багатоповерхового житлового будинку.

Україна прагне продемонструвати міжнародним партнерам наслідки удару та підкреслити, що у відповідь на мирні ініціативи Кремль продовжує терор та насильство.

Світ повинен побачити, що відповіддю Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції є ще більше терору та насильства, і діяти відповідно,

– додав дипломат.

Сибіга зазначив, що внаслідок останнього удару по Києву загинуло щонайменше 9 осіб, серед яких – 12-річна дівчинка. Ще десятки людей отримали поранення, а близько 20 вважаються зниклими безвісти.

За його словами, кількість жертв внаслідок атаки може зростати, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають і досі.

У період із 18:00 13 травня й до 08:00 14 травня Росія здійснила масований обстріл, запустивши на Україну 675 безпілотників та 56 ракет, зокрема й балістику. Внаслідок атаки зруйновано чи пошкоджено 11 житлових будинків у Києві та понад 50 по всій території України.

Важливо! Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу зауважив, що росіяни 13 та 14 травня використали тактику подібну до тієї, що відбулась в середині квітня – тоді вона тривала добу. Експерт пояснює це бажанням окупантів виснажити українську систему ППО. Окрім того, російським військам важко запускати велику кількість дронів одночасно, оскільки Сили оборони успішно працюють по аеродромах і пускових майданчиках безпілотників.



Водночас виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов припустив у коментарі 24 Каналу, що ця атака росіян пов'язана із візитом Дональда Трампа до Китаю й мала на меті нагадати лідерам, що не варто домовлятись про Росію без Росії.

Які наслідки атаки на Україну?

Внаслідок ворожого обстрілу у Дарницькому районі Києва сталось обвалення конструкції житлового багатоповерхового будинку. Щонайменше 18 квартир зруйновано вщент. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються станом на 19:00. Під завалами досі перебувають люди.

Внаслідок атаки на Полтавську область 1000 абонентів залишились без газопостачання.

Окрім того, внаслідок атаки було пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Окрім того, зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях. Постраждалих чи загиблих немає.

На Одещині ворог атакував портову інфраструктуру та житлові будинки. Двоє чоловіків віком 33 та 70 років було поранено – їх госпіталізували.

Вранці 14 травня російські війська вгатили по Харкову – під ударом опинились Салтівський і Шевченківський райони. Близько 30 осіб зазнали поранень.