Дані опублікували в розділі "Інструменти війни" на порталі War&Sanctions.

Яке іноземне технологічне обладнання є на оборонних заводах Росії?

Оновлений список включає токарні, фрезерні та шліфувальні верстати, обробні центри з ЧПК (числового програмного керування), обладнання для виготовлення друкованих плат, а також вібростенди й температурні камери. Йдеться про техніку німецького, японського, тайванського, австрійського та швейцарського виробництва.

У розвідці уточнили, що до бази додали обладнання, яке застосовують ще 15 підприємств російського ВПК. Серед них – виробники компонентів для крилатих ракет 9М727 комплексу "Искандер", зокрема тамбовський завод "Электронприбор", "Волжский электромеханический завод" і АТ "Орбита". Водночас ці компанії досі не підпали під санкції жодної країни коаліції.

У ГУР наголошують, що російська оборонна промисловість зберігає працездатність завдяки доступу до іноземних технологій, які надходять, зокрема, через треті країни та через слабкий контроль за кінцевим споживачем.

Розвідка закликає посилити експортний контроль за чутливими технологіями. Серед пропозицій – обов’язкове оснащення обладнання GPS-трекерами, без яких воно не функціонуватиме, перевірки виробниками місць його встановлення, а також додаткове регулювання ринку вживаної техніки.

Окремо підкреслюється необхідність обмеження постачання до Росії запчастин, технічних рідин і програмного забезпечення, без яких навіть наявне обладнання не зможе довго працювати.

У ГУР зазначають, що системний санкційний тиск залишається ключовим інструментом для зниження здатності Росії продовжувати війну.

