Данные опубликовали в разделе "Инструменты войны" на портале War&Sanctions.
Смотрите также Обречена на обвал: аналитики объяснили, насколько все плохо в российской авиасфере
Какое иностранное технологическое оборудование есть на оборонных заводах России?
Обновленный список включает токарные, фрезерные и шлифовальные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ (числового программного управления), оборудование для изготовления печатных плат, а также вибростенды и температурные камеры. Речь идет о технике немецкого, японского, тайваньского, австрийского и швейцарского производства.
В разведке уточнили, что в базу добавили оборудование, которое применяют еще 15 предприятий российского ВПК. Среди них – производители компонентов для крылатых ракет 9М727 комплекса "Искандер", в частности тамбовский завод "Электронприбор", "Волжский электромеханический завод" и АО "Орбита". В то же время эти компании до сих пор не подпали под санкции ни одной страны коалиции.
В ГУР отмечают, что российская оборонная промышленность сохраняет работоспособность благодаря доступу к иностранным технологиям, которые поступают, в частности, через третьи страны и из-за слабого контроля за конечным потребителем.
Разведка призывает усилить экспортный контроль за чувствительными технологиями. Среди предложений – обязательное оснащение оборудования GPS-трекерами, без которых оно не будет функционировать, проверки производителями мест его установки, а также дополнительное регулирование рынка подержанной техники.
Отдельно подчеркивается необходимость ограничения поставок в Россию запчастей, технических жидкостей и программного обеспечения, без которых даже имеющееся оборудование не сможет долго работать.
В ГУР отмечают, что системное санкционное давление остается ключевым инструментом для снижения способности России продолжать войну.
Россия заменяет западные чипы на китайские
Российский банк ВТБ начал использовать китайские графические процессоры вместо американских чипов NVIDIA.
ВТБ планирует расширять использование нового GPU-кластера для развития искусственного интеллекта.