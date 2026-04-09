Данные опубликовали в разделе "Инструменты войны" на портале War&Sanctions.

Какое иностранное технологическое оборудование есть на оборонных заводах России?

Обновленный список включает токарные, фрезерные и шлифовальные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ (числового программного управления), оборудование для изготовления печатных плат, а также вибростенды и температурные камеры. Речь идет о технике немецкого, японского, тайваньского, австрийского и швейцарского производства.

В разведке уточнили, что в базу добавили оборудование, которое применяют еще 15 предприятий российского ВПК. Среди них – производители компонентов для крылатых ракет 9М727 комплекса "Искандер", в частности тамбовский завод "Электронприбор", "Волжский электромеханический завод" и АО "Орбита". В то же время эти компании до сих пор не подпали под санкции ни одной страны коалиции.

В ГУР отмечают, что российская оборонная промышленность сохраняет работоспособность благодаря доступу к иностранным технологиям, которые поступают, в частности, через третьи страны и из-за слабого контроля за конечным потребителем.

Разведка призывает усилить экспортный контроль за чувствительными технологиями. Среди предложений – обязательное оснащение оборудования GPS-трекерами, без которых оно не будет функционировать, проверки производителями мест его установки, а также дополнительное регулирование рынка подержанной техники.

Отдельно подчеркивается необходимость ограничения поставок в Россию запчастей, технических жидкостей и программного обеспечения, без которых даже имеющееся оборудование не сможет долго работать.

В ГУР отмечают, что системное санкционное давление остается ключевым инструментом для снижения способности России продолжать войну.

