Як деревина надходить з Росії у ЄС
Після впровадження санкцій, ЄС отримав від Росії деревини на 1,5 мільярда євро (це орієнтовно 500 тисяч кубометрів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Earthsight.
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Зверніть увагу! Йдеться про санкції, які ЄС впровадив у липні 2022 року.
Розслідувачі Earthsight протягом 9 місяців видавали себе за покупців і записували свідчення трейдерів, що відкрито визнавали введення незаконної діяльності. Країнами-посередниками виступали переважно Китай, Казахстан та Туреччина.
Обсяги цього імпорту зростають. Нещодавно вони сягнули рекордного рівня – 700 кубометрів в день.
Дані розслідування свідчать, що найімовірніше усі 27 країн-членів ЄС приймають нелегальну фанеру. Найбільше ця сировина постачається у:
- Польщу;
- Німеччину;
- Іспанію;
- Португалію;
- Італію;
- Естонію.
Також розслідування показало, що:
- дві з семи компаній, які займалися постачанням, пов'язані з підсанкційними олігархами, зокрема, з Володимиром Євтушенковим;
- у "схемі" брали участь державні підприємства Білорусі.