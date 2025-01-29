Как древесина поступает из России в ЕС
После введения санкций, ЕС получил от России древесины на 1,5 миллиарда евро (это ориентировочно 500 тысяч кубометров), сообщает 24 Канал со ссылкой на Earthsight.
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Обратите внимание! Речь идет о санкциях, которые ЕС ввел в июле 2022 года.
Расследователи Earthsight в течение 9 месяцев выдавали себя за покупателей и записывали показания трейдеров, которые открыто признавали введение незаконной деятельности. Странами-посредниками выступали преимущественно Китай, Казахстан и Турция.
Объемы этого импорта растут. Недавно они достигли рекордного уровня – 700 кубометров в день.
Данные расследования свидетельствуют о том, что вероятнее всего все 27 стран-членов ЕС принимают нелегальную фанеру. Больше всего это сырье поставляется в:
- Польшу;
- Германию;
- Испанию;
- Португалию;
- Италию;
- Эстонию.
Также расследование показало, что:
- две из семи компаний, которые занимались поставками, связаны с подсанкционными олигархами, в частности, с Владимиром Евтушенковым;
- в "схеме" участвовали государственные предприятия Беларуси.