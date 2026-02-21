Параллельно выполнялась задача по уничтожению врага. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что освобожденные территории – это результат именно уничтожения оккупационного войска.

Смотрите также Россия собрала силы и должна была идти вперед: как ВСУ сорвали большое наступление врага на Запорожье

"Однозначно освобождение территории – это успех нашей армии. Параллельная задача, которая выполняется, возможно, основная – это уничтожение армии противника. Потому что освобождение территории – это следствие выполнения именно первой задачи", – подчеркнул он.

Какие задачи выполнили ВСУ?

Роман Свитан рассказал, что стояла задача восстановить утраченные позиции для лучшей обороны. Были проведены определенные контрнаступательные операции, контрудары под уничтожение оккупантов, восстановления и задачи снятия возможности наступательных операций врага.

Была информация, что россияне последние несколько недель перебрасывали под Запорожское направление, в район Гуляйполя достаточно большое количество стратегических резервов, даже снимая их с некоторых участков Восточного фронта. В частности, из-под Славянска, Краматорска.

Перебрасывали их в сторону Гуляйполя, организовывая так называемые клещи под Ореховым. Причем они были с севера, северо-востока от Гуляйполя в сторону Покровска. С запада, северо-запада заходили россияне. До сих пор осталась проблема со стороны Степногорска. То есть они вытеснили наши войска из Степногорска. Это большие клещи под Ореховым. Они готовили прорывы,

– объяснил военный эксперт.

То есть в ближайшее время должны были состояться оперативно-тактические действия. Для того, чтобы их остановить, нивелировать возможность такого продвижения россиян, было принято решение провести контрнаступательную операцию тактического уровня, контрудар, который почти остановил развертывание подразделений минимум в районе Гуляйполя.

Они сейчас перебрасывают их на запад, в район Орехова, Степногорска, Токмака, Васильевки. Идет усиление российских войск, увеличение плотности. Вероятнее всего, ближайшее время они будут проводить минимум одну западную операцию. Поэтому сейчас надо переориентироваться, в частности, на это направление,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Эти тактические задачи привели прежде всего к уничтожению большого количества россиян, к освобождению украинской территории, улучшению оборонительных позиций на Гуляйпольском направлении. Территория в более 200 километров квадратных была освобождена практически за несколько дней. Это очень хороший показатель.

Эти тактические задачи привели прежде всего к уничтожению большого количества россиян, к освобождению украинской территории, улучшению оборонительных позиций на Гуляйпольском направлении. Территория в более 200 километров квадратных была освобождена практически за несколько дней. Это очень хороший показатель.

Далее можно передислоцироваться. Оптимальный вариант – в район Орехова, не дать возможности россиянам двигаться в сторону Запорожья. По состоянию на сейчас большая опасность в районе Степногорска. Потому что там произошло серьезное накопление россиян за последние полторы – две недели,

– добавил Свитан.

Что известно об этой операции?