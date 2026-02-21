Паралельно виконувалося завдання зі знищення ворога. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що звільнені території – це результат саме знищення окупаційного війська.

Дивіться також Росія зібрала сили та мала йти вперед: як ЗСУ зірвали великий наступ ворога на Запоріжжі

"Однозначно звільнення території – це успіх нашої армії. Паралельне завдання, яке виконується, можливо, основне – це знищення армії противника. Тому що звільнення території – це наслідок виконання саме першого завдання", – підкреслив він.

Які завдання виконали ЗСУ?

Роман Світан розповів, що стояло завдання відновити втрачені позиції для кращої оборони. Були проведені певні контрнаступальні операції, контрудари під знищення окупантів, відновлення та завдання зняття можливості наступальних операцій ворога.

Була інформація, що росіяни останні кілька тижнів перекидали під Запорізький напрямок, в район Гуляйполя досить велику кількість стратегічних резервів, навіть знімаючи їх з деяких ділянок Східного фронту. Зокрема, з-під Слов’янська, Краматорська.

Перекидали їх у бік Гуляйполя, організовуючи так звані кліщі під Оріховим. Причому вони були з півночі, північного сходу від Гуляйполя у бік Покровська. З заходу, північного заходу заходили росіяни. Досі лишилась проблема з боку Степногірська. Тобто вони витиснули наші війська зі Степногірська. Це великі кліщі під Оріховим. Вони готували прориви,

– пояснив військовий експерт.

Тобто найближчим часом повинні були відбутися оперативно-тактичні дії. Для того, щоб їх зупинити, нівелювати можливість такого просування росіян, було прийнято рішення провести контрнаступальну операцію тактичного рівня, контрудар, який майже зупинив розгортання підрозділів мінімум у районі Гуляйполя.

Вони зараз перекидають їх на захід, у район Оріхова, Степногірська, Токмака, Василівки. Йде посилення російських військ, збільшення щільності. Найімовірніше, найближчим часом вони будуть проводити мінімум одну західну операцію. Тому зараз треба переорієнтуватися, зокрема, на цей напрямок,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Ці тактичні завдання призвели насамперед до знищення великої кількості росіян, до звільнення української території, покращення оборонних позицій на Гуляйпільському напрямку. Територія у понад 200 кілометрів квадратних була звільнена практично за кілька днів. Це дуже хороший показник.

Ці тактичні завдання призвели насамперед до знищення великої кількості росіян, до звільнення української території, покращення оборонних позицій на Гуляйпільському напрямку. Територія у понад 200 кілометрів квадратних була звільнена практично за кілька днів. Це дуже хороший показник.

Далі можна передислокуватися. Оптимальний варіант – у район Оріхова, не дати можливості росіянам рухатися у бік Запоріжжя. Станом на зараз велика небезпека у районі Степногірська. Тому що там відбулося серйозне накопичення росіян за останні півтора – два тижні,

– додав Світан.

Що відомо про цю операцію?