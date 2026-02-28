Про всі деталі та роботу українських військових повідомило ОК "Північ".

Дивіться також Росіяни намагалися чинити опір, але марно: в ЗСУ показали кадри "зачистки" Куп'янська

Що відомо про операцію на Харківщині?

ЗСУ 27 лютого 2026 року оприлюднили відео, на якому 43 ОМБр знищує ворога на Куп'янському напрямку. Бригада також повідомила, що за 26 лютого ліквідувала 10 окупантів і поранила ще 2.

ЗСУ знищує ворога в Куп'янську: дивіться відео

ОК "Північ" похвалило 43 ОМБр за таку роботи. Вони зазначили, що військові працювали системно, злагоджено, точно та результативно.

До уваги! Сили оборони України змогли покращити позиції на півночі Харківської області, на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська не досягли успіху на більшості напрямків, зокрема на Куп'янському, Слов'янському, Костянтинівка-Дружківка та Херсонському.

Останні новини про ситуацію в Куп’янську