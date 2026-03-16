Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, наголосивши, що Україна має низку ефективних засобів, які допомагають протидіяти таким загрозам, як масовані атаки ударними безпілотниками. Це є ключовим елементом, якого потребують зараз країни Близького Сходу і деякі держави Європи.

Як Україна могла б співпрацювати у військовій сфері з країнами Близького Сходу?

Храпчинський зауважив, що дрони-перехоплювачі – це ресурс, який допомагає суттєво здешевити і наростити кількість засобів протидії. Натомість потрібно не забувати і про засоби електронної боротьби, про різноманітні сенсори і детектори, які допомагають виявляти "Шахеди" і протидіяти їм.

Україна, за його словами, має досвід, який дозволяє нам ефективно працювати проти цієї загрози з урахуванням тої кількості дронів, яка запускається з боку ворога.

Це те, чого хочуть на Близькому Сході, тому що мільйонними ракетами збивати, наприклад, дрони – це дороге задоволення. Західні зразки озброєння технологічно виграють, але вони програють математично, адже, коли, умовно, іде запуск під час масованих обстрілів 300 – 600 дронів ударного типу, їх складно виявити, їм складно протидіяти. Тому і потрібна велика кількість дешевих засобів,

– підкреслив авіаексперт.

В цьому випадку йдеться про ту математичну формулу, яка завдяки дешевизні засобів, дозволяє нам якісно працювати. Ба більше, Україна має певні спроможності, які, на його думку, дозволяють відводити ударні безпілотники через пригнічення каналів навігації, міжзв'язку. Це дозволяє нам виводити дрони з ключових місць і відпрацьовувати вже поза містами.

Водночас Володимир Зеленський заявляє, що понад 10 країн звернулися до України щодо отримання наших дронів-перехоплювачів для війни на Близькому Сході. І це, як відзначив офіцер Повітряних сил у резерві, прекрасна перспектива для України, якщо нею правильно скористатися.

До слова. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна, допомагаючи країнам Близького Сходу захиститися від іранських дронів, може отримати на заміну від них інвестиції в українські підприємства. Україна впродовж місяця могла б виготовляти "декілька сотень тисяч дронів", частина них йшла б на експорт, а решта залишиться в нашій країні.

"Нашій країні потрібні ракети-інтерцептори для систем Patriot, більше систем протиповітряної оборони, засоби для протиракетного захисту на кшталт THAAD або Arrow, яких немає в Україні. І країни Близького Сходу могли б долучитися до програми PURL, і це б дозволило закупити ці системи для України", – підкреслив Анатолій Храпчинський.

Також потрібна взаємна співпраця щодо протидії трикутнику, вісі зла – Росія, Іран, Північна Корея, який керується Китаєм. Ці країни треба зупинити, а для цього необхідно об'єднати зусилля і розподілити ресурси. Якщо виготовлятимемо по 1000 дронів-перехоплювачів, то зможемо забезпечувати і ними і себе, і країни-партнерів. І натомість отримувати озброєння, яке нам потрібно, ракети-інтерцептори, далекобійні засоби, балістичне озброєння.

Країни Близького Сходу проявляють інтерес до українських дронів: що відомо?

Україна у протидії масованим атакам дронів зробила ставку на доступні рішення, зокрема, на дрони-перехоплювачі. Зараз США, Ізраїль і країни Перської затоки вивчають українські дрони-перехоплювачі, шукаючи саме такі бюджетні засоби протидії великій кількості ворожих БпЛА.

Через конфлікт на Близькому Сході Україна отримала чимало звернень щодо допомоги у боротьбі з дронами. Тому що війна "перетворила Україну на унікальну "екосистему" для тестування нових безпілотних технологій" на полі бою. Марко Кушнір, речник General Cherry, заявив, що до компанії звертались приватні організації та уряди країн Близького Сходу щодо допомоги. Вона може передбачати не тільки поставки дронів, а й забезпечення акумуляторами, техобслуговування та передачу практичного досвіду їх застосування.