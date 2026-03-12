Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що мовиться про гроші для розвитку наших підприємств. Ба більше, згода на допомогу повернула Україні "популярність" у західних медіа.

Дивіться також США отримують значну вигоду від війни в Ірані: Трамп ошелешив заявою

Яку цінну річ може отримати Україна за допомогу країнам Близького Сходу?

Колишній співробітник СБУ пояснив, що якби Україна була "жадібною", це б згодом спрацювало проти нас. Наша країна б не змогла показати себе лідерам країн Близького Сходу, які є заможними та впливовими.

Зараз 6 країн Близького Сходу опинились у такій ситуації, що вони готові платити будь-які гроші, щоб запобігти постійним ударам з боку Ірану. Хоч ці атаки зменшились, але навіть, коли кілька дронів влучать у танкери або термінали, це руйнує економіку регіону.

Україна допомагає, а на заміну ми отримаємо інвестиції від країн Близького Сходу. У нас є виробничі потужності, але не має грошей, а у них навпаки. Замість того, щоб інвестувати мільярд доларів у Раду миру Трампа, можна інвестувати у наші підприємства. Так, протягом місяця можна виготовити декілька сотень тисяч дронів. Частина б пішла на експорт, а решта залишиться у нас,

– наголосив він.

Зауважте! Водночас американський політик, колишній військовий Адріан Боненбергер вважає, що Трамп має упереджене ставлення щодо нашої країни та Зеленського, що може стати на заваді співпраці. Крім того, президент США не любить щось брати, щоб виглядати слабким.

Ба більше, хоч ми знаємо, що ОАЕ є великим хабом для російських інвестицій, для перевалки, комплектуючих, які їдуть з Європи до Росії, ми повертаємось на перші шпальти світових медіа. Коли США розпочали конфлікт з Іраном, про російсько-українську війну "забули".

Ступак додав, що Wall Street Journal, Financial Times пишуть, що Україна ділиться своїм досвідом. За 3,5 роки українські військові накопичили такі знання щодо російських дронів, яких немає в жодній країні світу. Навіть у американців чи японців.

Допомога Близькому Сходу та США від України: деталі