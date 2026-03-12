Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что речь идет о деньгах для развития наших предприятий. Более того, согласие на помощь вернула Украине "популярность" в западных медиа.

Смотрите также США получают значительную выгоду от войны в Иране: Трамп ошарашил заявлением

Какую ценную вещь может получить Украина за помощь странам Ближнего Востока?

Бывший сотрудник СБУ объяснил, что если бы Украина была "жадной", это бы впоследствии сработало против нас. Наша страна бы не смогла показать себя лидерам стран Ближнего Востока, которые являются состоятельными и влиятельными.

Сейчас 6 стран Ближнего Востока оказались в такой ситуации, что они готовы платить любые деньги, чтобы предотвратить постоянные удары со стороны Ирана. Хотя эти атаки уменьшились, но даже, когда несколько дронов попадут в танкеры или терминалы, это разрушает экономику региона.

Украина помогает, а на замену мы получим инвестиции от стран Ближнего Востока. У нас есть производственные мощности, но нет денег, а у них наоборот. Вместо того, чтобы инвестировать миллиард долларов в Совет мира Трампа, можно инвестировать в наши предприятия. Так, в течение месяца можно изготовить несколько сотен тысяч дронов. Часть бы пошла на экспорт, а остальные останутся у нас,

– подчеркнул он.

Заметьте! В то же время американский политик, бывший военный Адриан Боненбергер считает, что Трамп имеет предвзятое отношение к нашей стране и Зеленскому, что может помешать сотрудничеству. Кроме того, президент США не любит что-то брать, чтобы выглядеть слабым.

Более того, хотя мы знаем, что ОАЭ является большим хабом для российских инвестиций, для перевалки, комплектующих, которые едут из Европы в Россию, мы возвращаемся на первые полосы мировых медиа. Когда США начали конфликт с Ираном, о российско-украинской войне "забыли".

Ступак добавил, что Wall Street Journal, Financial Times пишут, что Украина делится своим опытом. За 3,5 года украинские военные накопили такие знания относительно российских дронов, которых нет ни в одной стране мира. Даже у американцев или японцев.

Помощь Ближнему Востоку и США от Украины: детали