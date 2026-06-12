Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, уточнивши, що через це російські пілоти БпЛА не можуть здійснювати трансляції, які переводять у свій штаб. Як наслідок – росіяни не знають повної картинки ситуації на полі бою, що позитивно впливає на фронт.

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80% російських бійців дезорієнтовані

Офіцер бригади "Рубіж" розповів, що з настанням літа кількість пересувань російських військ збільшилась. Вороже командування намагається якомога далі закинути свій особовий склад, максимально інфільтруватися, аби у російського генштабу була змога хоч про щось звітувати.

У скільки людських життів це обійдеться – його не хвилює. Російські солдати можуть тижнями сидіти без їжі й води, головне, аби вони були десь точкою на мапі та виходили на зв'язок. 80% російських солдатів, які йдуть штурмувати українські позиції, невмотивовані й дезорієнтовані. Інколи вони потрапляють у полон, не маючи ні зброї, ні боєприпасів, просто здаються, бо голодні,

– розповів Отченаш.

Російському командуванню, зі слів офіцера бригади "Рубіж", байдуже, як боєць відчуває себе на позиціях, головне – прозвітувати про певні переваги перед вищим керівництвом.

Про ситуацію на фронті дивіться у відео:

Росія шукає спосіб протидії українським дронам

Про проблеми з логістикою, постачанням боєкомплектів та продовольства сигналізують наразі російські так звані "воєнкори". Українські удари по ворожих НПЗ і логістичних шляхах приносять необхідний результат поступово. Офіцер бригади "Рубіж" підкреслив, що зараз загальне завдання Сил оборони України такі атаки масштабувати до того як Росія не знайде протидію.

"Очевидно, що противник винайде як протидіяти нашим дронам Hornet, "мідлстрайкам" і тим, які літають на велику дистанцію. За цей період треба максимально знищувати всю російську логістику, не давати йому можливості забезпечувати війська на передній лінії. Це не дасть змоги йому просуватися", – пояснив Отченаш.

До відома! Триває збір коштів для бригади НГУ "Рубіж" на придбання антишахедних дронів. Долучитися можна донатом на номер карти: 4441 1111 2822 2308 або відсканувавши вказаний нижче QR-код. Ціль – 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук наголошував на тому, що удари по логістиці ворога завдають йому серйозних втрат і призведуть до зменшення спроможностей російських військ на полі бою. Він наголосив, що логістична блокада окупованого Криму посилює проблеми для ворога, адже він є логістичним хабом російської армії, який залучений до перекидання резервів, постачання необхідного на фронт. Майор ЗСУ пояснив, що для того, аби здійснити контрнаступальні дії, необхідно стабілізувати лінію бойового зіткнення та відрізати російські резерви.

А от офіцер взаємодії з оборонним сектором 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" Микита Пузь на безпековому форумі New Age Defence Berlin повідомив про те, що СОУ взяли під вогневий контроль логістичні шляхи російських бійців за 160 кілометрів від лінії фронту. Зокрема мовиться про район Маріуполя на Донеччині. Через регулярні удари по логістиці противник був вимушений обмежити рух своєї військової техніки. Тепер транспорту заборонено наближатися до лінії фронту ближче ніж на 100 кілометрів, хоча і це не дає змогу повністю убезпечитися.