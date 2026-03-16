Про це мовиться в матеріалі The Wall Street Journal. Там розповіли, яких витрат зазнали американські сили за час проведення операції "Епічна лють".

Як Америка й країни Перської затоки переймають досвід України?

Іран продовжує відбивати удари США й партнерів у протистоянні на Близькому Сході. При цьому ракети до комплексів Patriot та американська авіація партнерів нерідко використовувалися для знищення іранських дронів, які коштують у рази дешевше. Йдеться лише про десятки тисяч доларів, що виглядає насправді мізерно в порівнянні з дороговартісними ракетами.

Україна ж, зіткнувшись із масованими обстрілами, зробила ставку на більш доступні рішення. Для відбиття російських атак діють мобільні кулеметні групи на пікапах, дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та недорогі ракети.

Союзники зараз шукають саме такі бюджетні способи боротьби з великою кількістю низьколітаючих цілей. Наприклад, у Катарі є десятки комплексів Patriot, але значно менше зенітних гармат, які в Україні довели свою ефективність на ближніх дистанціях.

Частину установок Gepard Катар продав Німеччині, а звідти їх передали Україні – і тепер навіть відносно дешеві кулеметні системи успішно знищують дрони.

Крім того, США та їхні партнери активно вивчають українські перехоплювачі безпілотників і системи глушіння сигналів.

Цікаво! За оцінками аналітиків, лише за перші чотири дні війни американці витратили близько 5,7 мільярда доларів на ракети для перехоплення іранських ракет і дронів.

Натомість український досвід показав, що прості й недорогі рішення можуть бути ефективними у великих масштабах. Так, модернізовані радянські зенітні гармати з тепловізорами, кулемети, старі літаки та спеціалізовані дрони-перехоплювачі дозволяють збивати безпілотники значно дешевше, ніж за допомогою високовартісних систем ППО.

Водночас для українського оборонного експорту, зокрема на Близький Схід, поки існують політичні й юридичні обмеження. Однак у перспективі Україна може посилити позиції та стати одним із провідних гравців не лише в країнах Перської затоки, а й в Африці.

За словами секретаря Ради економічної безпеки України та позаштатної співробітниці Університету Джорджа Вашингтона Ілони Хмельової, головна перевага України – це практичний бойовий досвід. Вона додає, що нинішня ситуація стимулює розвиток оборонної промисловості та вихід на нові ринки, але успіх залежатиме від швидкості адаптації бізнесу й держави до глобальних вимог.

