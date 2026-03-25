Реактивні "Шахеди" уразили здійснили екіпажі "ТИТАН" 20-ї ОБрБпС К2 та "БЕТМЕН" 15 БРОП НГУ "Кара-Даг" під час відбиття повітряної атаки. Про це повідомляє 24 Канал.
Як збивали реактивні "Шахеди"?
Екіпажі працювали у визначених районах, відбиваючи повітряну атаку в небі над Україною.
Цікаво! Авіаційний експерт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, наголошує, що Україна має низку ефективних засобів, які допомагають протидіяти таким загрозам, як масовані атаки ударними безпілотниками. Це є ключовим елементом, якого потребують зараз країни Близького Сходу і деякі держави Європи. Серед них – дрони-перехоплювачі.
Це ресурс, який допомагає суттєво здешевити і наростити кількість засобів протидії, каже експерт.
На кадрах видно, як українські воїни майстерно виводять перехоплювач на ціль, наздоганяють ворожий дрон та уражають його в повітрі. Оператори демонструють точну роботу та високий рівень підготовки,
– прокоментували у SkyFall.
Які характеристики перехоплювача P1-SUN?
- P1-SUN – український дрон-перехоплювач розробки та виробництва компанії SkyFall, призначений для знищення зокрема ударних БпЛА типу "Шахед".
- P1-SUN розвиває швидкість до 310 кілометрів на годину та здатний працювати на відстані до 33 кілометрів та на висоті до 9000 метрів. Час перебування в повітрі становить до 17 хвилин. Перехоплювач оснащується бойовою частиною масою до 800 грамів, що дозволяє ефективно уражати повітряні цілі.
- Також P1-SUN має власну систему керування, яка забезпечує дистанційне управління. Оператор може керувати дроном з будь-якої точки світу.
- Вартість одного перехоплювача P1-SUN становить трохи понад 1000 доларів.