У Міноборони наголошують, що новий комплекс дозволить суттєво здешевити та прискорити підготовку операторів ПЗРК.

Що відомо про новий тренажер для боротьби з "Шахедами"?

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних Силах новий вітчизняний лазерний тренажер для операторів переносного зенітно-ракетного комплексу FIM-92 Stinger.

Новий комплекс створений для підготовки військових, які полюють на повітряні цілі, зокрема російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Саме ці безпілотники Росія регулярно використовує для атак по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури.

Американські ПЗРК FIM-92 Stinger перебувають на озброєнні української армії з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Комплекс оснащений інфрачервоною головкою самонаведення, яка здатна захоплювати тепловий слід двигуна повітряної цілі.

Саме завдяки цьому Stinger ефективно працює проти ударних дронів типу "Шахед", знищуючи їх прямим влучанням. У Міноборони пояснюють, що результативність застосування ПЗРК значною мірою залежить від рівня підготовки операторів.

Водночас традиційне навчання потребує значних ресурсів – використання бойових установок, ракет, блоків живлення, охолоджувачів та інших елементів комплексу. Новий тренажер дозволяє мінімізувати ці витрати без втрати якості підготовки.

Як працює новий тренажер?

Лазерний тренажер повністю повторює бойовий FIM-92 Stinger – його габарити, вагу та алгоритм роботи. Військові фактично тренуються в умовах, максимально наближених до реального бойового застосування.

Система дозволяє відпрацьовувати весь цикл дій оператора:

виявлення повітряної цілі;

захоплення цілі;

супроводження;

здійснення пуску;

ураження об’єкта.

Для тренувань використовуються безпілотники, які імітують різні типи загроз:

ударні БпЛА;

крилаті ракети;

літаки;

гелікоптери.

Однією з ключових особливостей нового комплексу є система аналізу роботи оператора. Тренажер автоматично фіксує швидкість виявлення цілі, точність наведення, правильність супроводу, коректність виконання пуску.

Після цього інструктор аналізує отримані дані та коригує процес навчання. У Міноборони вважають, що це дозволить швидше доводити навички військових до автоматизму та підвищить ефективність бойової роботи мобільних вогневих груп.

Систему можна розгорнути приблизно за 10 хвилин, а використовувати – практично за будь-яких погодних умов і безпосередньо у польових таборах. У Міноборони наголошують, що така гнучкість особливо важлива в умовах сучасної війни, де підготовка особового складу має відбуватися максимально швидко та безперервно.

Як Україна нарощує систему підготовки проти дронів?

Новий тренажер став черговим елементом системи підготовки українських військових до боротьби з повітряними загрозами.

Раніше оборонне відомство вже допустило до використання тренажери "Чайка" та "Чайка-М" ("Мухобійка"), які застосовують для навчання знищенню FPV-дронів, "Ланцетів" і "Шахедів".

На цих комплексах військові відпрацьовують стрільбу:

з ПЗРК "Ігла";

FIM-92 Stinger;

кулеметів ДШК;

Browning M2;

стрілецької зброї.

Активне впровадження таких технологій у ЗСУ пов’язане зі стрімким зростанням ролі безпілотників на полі бою та необхідністю швидко готувати операторів протиповітряної оборони.