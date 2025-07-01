Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. Раніше головнокомандувач Сирський повідомив, що тривалість БЗВП зросла з 49 до 51 дня.
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Що відомо про новації шостого видання програми БЗВП
У Сухопутних військах обіцяють, що якість БЗВП вчергове підвищиться. Також посилиться безпека в навчальних центрах.
Додано дві доби на навчання протидії ударним БпЛА. Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується. Посилюється психологічна підготовка військовослужбовців. Новостворені армійські корпуси закріплять за навчальними батальйонами, що діють у складі центрів підготовки підрозділів,
– розповіли військові.
Там також наголосили на безпекових правилах перебування у навчальних центрах:
- заборонено скупчення особового складу та техніки, а також розміщення військових у наметових містечках,
- розпочалося будівництво нових укриттів бліндажів та інших захисних споруд на локаціях підготовки,
- покращується система оповіщення про повітряні тривоги.