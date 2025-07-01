Нові обмеження спрямовані на підвищення безпеки в навчальних центрах. Про це пише 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Безпека на полігонах посилюється

Через непоправні втрати, які завдає Росія цинічними ударами по військовослужбовцях у навчальних центрах, доводиться вдаватися до серйозніших безпекових заходів.

Як повідомив Сирський, після заслуховування звітів, щодо безпеки українських оборонців від повітряних атак окупантів, відтепер він вимагає підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах.

Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!

– наголосив головком ЗСУ.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, на місцях підготовки вже зводяться нові бліндажі, укриття та інші захисні споруди. Додатково впроваджуються інженерні рішення, що дозволять мінімізувати втрати внаслідок можливих атак.

Під час службової наради Сирський також наголосив на важливості належного облаштування укриттів і якісного оповіщення про повітряні тривоги.

Серед визначених завдань також закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами центрів підготовки підрозділів.

Раніше повідомлялось, що Олександр Сирський заявив про збільшення тривалості базової підготовки. Додаткові дві доби відведуть на навчання військових протидії ударним дронам ворога.