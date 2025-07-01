Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. Ранее главнокомандующий Сырский сообщил, что продолжительность БОВП выросла с 49 до 51 дня.

Смотрите также Скопление военных и техники под запретом, – Сырский ужесточил правила безопасности на полигонах

Что известно о новациях шестого издания программы БОВП

В Сухопутных войсках обещают, что качество БОВП в очередной раз повысится. Также усилится безопасность в учебных центрах.

Добавлено двое суток на обучение противодействию ударным БпЛА. Это – одна из новаций шестого издания программы БОВП, работа над которым завершается. Усиливается психологическая подготовка военнослужащих. Вновь созданные армейские корпуса закрепят за учебными батальонами, действующих в составе центров подготовки подразделений,

– рассказали военные.

Там также отметили правила безопасности пребывания в учебных центрах: