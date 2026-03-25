Ударні дрони "Шахед" змінили логіку повітряної війни: вони дешевші за ракети-перехоплювачі, які їх можуть збивати. Це змусило Україну шукати інші шляхи рішення цієї проблеми – збивати "Шахеди" РЕБ, мобільними вогневими групами та дронами-перехоплювачами. 24 Канал детально розповідає про вартість "Шахедів", дальність польоту та те як виглядає "Шахед".

Скільки коштує "Шахед" і яка дальність дрона "Шахед"?

За відкритими оцінками, Shahed-136 або "Герань-2" коштує значно дешевше за ракету до Patriot – це 20 – 50 тисяч доларів проти 4 мільйонів, пише Reuters. Однак справжня вартість "Шахеду" може бути вищою, адже у 2022 році росіяни придбали комплекти для збірки Shahed-136 за ціною у понад 370 тисяч доларів. При придбанні 2000 одиниць ціна падала до 290 тисяч доларів, а 6000 одтниць – до 193 тисячі доларів, писав Defense Express.

Українські аналітики звертають увагу, що після локалізації виробництва в Росії собівартість могла впасти приблизно до 70 тисяч доларів, хоча точна цифра залежить від комплектації. Щодо того, яка дальність дрона шахед, то базові оцінки дають 1000–2500 км. У CSIS (Центр стратегічних і міжнародних досліджень, США) зазначали, що перші поставки Shahed-136 Росія використовувала проти України на відстані 2000 кілометрів з 40 кілограмами бойової частини, що й пояснює його цінність як далекобійної, але відносно дешевої зброї.

Зверніть увагу! Експерти взагалі кажуть про те, що треба знищити ефективність використання "Шахедів". Зокрема, офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, у коментарі 24 Каналу зазначав, що головним завданням є не просто збити, а зробити саму логіку використання "Шахедів" неефективною. А для цього спочатку треба навчитися їх якісно виявляти.

Як виглядає "Шахед" на фото?

Якщо дивитися на "Шахед" на фото, то дрон легко впізнати за дельтоподібним крилом, довгим фюзеляжем і гвинтом ззаду.

Це літальний як апарат завдовжки близько 3,5 метра з розмахом крил 2,5 метра; характерний звук двигуна часто порівнюють із мопедом. Це і є одна з причин, чому характеристики дрона "Шахед" добре працюють саме в режимі масованих атак: простий силует, невисока швидкість і невелика бойова частина роблять його дешевим у використанні та виснажливим для оборони. У відкритих оцінках базова швидкість Shahed-136 становить приблизно 180–185 кілометрів на годину, а бойова частина – 40–50 кілограмів.

Збитий "Шахед" / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Де "Шахед" збирають і чому його називають "Герань"?

Де "Шахед" сьогодні збирають найчастіше – це окрема тема, бо після початкових іранських поставок Росія розгорнула власне виробництво. Це завод в російській Єлабузі, який має назву ОЕЗ Алабуга. Він став ключовим майданчиком для складання Shahed-131 і Shahed-136, а в російській номенклатурі ці дрони відомі як "Герань".

Саме тому в новинах і звітах часто поруч звучать слова шахед і герань: це не різні системи, а різні назви однієї лінійки дронів і її модифікацій.

Реактивний "Шахед" і як знищити дрон "Шахед"?

Окремий виклик – реактивний шахед. Це Shahed-238 або "Герань-3" із турбореактивним двигуном: його крейсерська швидкість може сягати 500–520 км/год, а максимальна – близько 600 км/год, що робить перехоплення складнішим і скорочує час на реакцію.

Саме тому як знищити дрон "Шахед" – це вже не про одну систему, а про комбінацію засобів. Мовиться про ППО, РЕБ, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі.

Зверніть увагу! Міноборони України повідомляло про кодифікацію комплексу JEDI Shahed Hunter, який розганяється понад 350 км/год і може прикривати повітряний простір у радіусі до 40 км.

Окремо варто не плутати Shahed-129 із Shahed-136. Це інша іранська платформа, яку CSIS згадує серед інших іранських БпЛА, але не ототожнює з "Шахедом" у його наймасовішому сучасному варіанті.

Що буде з "Шахедами" далі?