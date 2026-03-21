Терміни "меш-мережа" та "рій дронів" часто плутають зараз, наголосив в інтервʼю 24 Каналу Юрій Гуменчук, керівник оборонної компанії Trident Group. За його словами, "меш-мережа" – це архітектура зв’язку, де кожен дрон виступає ретранслятором.

В чому відмінність "роя дронів" від "меш-мереж"?

"Меш-мережа" ефективно розв'язує проблему дальності польоту та стійкості до РЕБ, але не робить групу "роєм" у розумінні штучного інтелекту, наголосив експерт.

Юрій Гуменчук керівник оборонної компанії Trident Group Справжній рій (Swarm Intelligence) передбачає децентралізоване ухвалення рішень: коли група дронів поводиться як єдиний організм і самостійно розподіляє ролі (хто розвідує, хто атакує, хто прикриває) без участі оператора. Створення повністю автономного рою – це перспектива наступних 3 – 5 років, адже глобально ми ще на етапі розбудови надійної інфраструктури, на базі якої цей ШІ зможе комунікувати.

Поки надійне рішення для 100% автономного рою відсутнє, розробники впроваджують ті елементи автономності, які реально можуть працювати вже зараз, каже Гуменчук.

Як працюють дрони, поки немає "рою"?

Гуменчук розповів про сценарії, коли група дронів має знищити складний комплекс: НПЗ, логістичний потяг чи колону техніки. У таких задачах автономний вибір цілей робиться кожним учасником групи.

Цікаво! ШІ аналізує знайдені об'єкти й самостійно розставляє пріоритет: він оцінює цінність кожної цілі, зручність кута атаки, фіксує вже наявні пошкодження, пояснює співрозмовник. Тобто алгоритм сам визначає, що має бути уражено в першу чергу, а що – в другу.

Це ще не повноцінний колективний розум, але це той рівень прагматичної автономності, який радикально збільшує ефективність вже сьогодні, зазначає експерт.

Яка ситуація з "меш-мережами" та дронами зараз?