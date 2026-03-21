Термины "мэш-сеть" и "рой дронов" часто путают сейчас, подчеркнул в интервью 24 Каналу Юрий Гуменчук, руководитель оборонной компании Trident Group. По его словам, "мэш-сеть" – это архитектура связи, где каждый дрон выступает ретранслятором.

К теме Боевые роботы на поле боя и рои дронов: эксперт развенчал мифы об искусственном интеллекте на войне

В чем отличие "роя дронов" от "мэш-сетей"?

"Мэш-сеть" эффективно решает проблему дальности полета и устойчивости к РЭБ, но не делает группу "роем" в понимании искусственного интеллекта, подчеркнул эксперт.

Юрий Гуменчук руководитель оборонной компании Trident Group Настоящий рой (Swarm Intelligence) предусматривает децентрализованное принятие решений: когда группа дронов ведет себя как единый организм и самостоятельно распределяет роли (кто разведывает, кто атакует, кто прикрывает) без участия оператора. Создание полностью автономного роя – это перспектива следующих 3 – 5 лет, ведь глобально мы еще на этапе развития надежной инфраструктуры, на базе которой этот ИИ сможет коммуницировать.

Пока надежное решение для 100% автономного роя отсутствует, разработчики внедряют те элементы автономности, которые реально могут работать уже сейчас, говорит Гуменчук.

Как работают дроны, пока нет "роя"?

Гуменчук рассказал о сценариях, когда группа дронов должна уничтожить сложный комплекс: НПЗ, логистический поезд или колонну техники. В таких задачах автономный выбор целей делается каждым участником группы.

Интересно! ИИ анализирует найденные объекты и самостоятельно расставляет приоритет: он оценивает ценность каждой цели, удобство угла атаки, фиксирует уже имеющиеся повреждения, объясняет собеседник. То есть алгоритм сам определяет, что должно быть поражено в первую очередь, а что – во вторую.

Это еще не полноценный коллективный разум, но это тот уровень прагматической автономности, который радикально увеличивает эффективность уже сегодня, отмечает эксперт.

Какова ситуация с "меш-сетями" и дронами сейчас?