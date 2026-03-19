Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала сказал, что враг мог использовать "Шахеды" как платформы для переноса "Ланцетов" или их элементов. По его словам, это была попытка протестировать новую модель атаки и создать психологический эффект.

Для чего Россия тестирует такие удары по Киеву?

Сам "Ланцет" не является оружием, которое должно регулярно бить по Киеву, его рабочая дистанция значительно меньше, и наибольшую опасность он представляет для прифронтовых и приграничных районов, где может бить по технике, позициях и личному составу. Для сложных целей в глубине страны этого дрона самого по себе недостаточно.

Он может выбивать любые наши позиции или нашу технику на расстоянии до 70 километров. Поэтому это больше угроза для прифронтовых и приграничных мест,

– объяснил Храпчинский.

Россияне в то же время постоянно пробуют новые комбинации для своих ударных средств. Они подбирают дополнительную нагрузку для "Шахедов", комбинируют различные типы поражения и ищут вариант, который позволит не просто долететь, а выбить украинскую противовоздушную оборону, мобильно-огневые группы или другие элементы, мешающие атаке.

Основная цель врага – найти выход для того, чтобы прервать противовоздушную оборону. Когда в воздухе находится "Шахед", который несет дополнительные элементы, они могут быть использованы для уничтожения или систем противовоздушной обороны, или мобильно-огневых групп,

– подчеркнул авиаэксперт.

Поэтому эпизод в центре Киева он воспринимает как тест такой модели, а не как доказательство того, что столицу уже начнут регулярно обстреливать "Ланцетами".

Напомним: утром 16 марта Россия атаковала Киев беспилотниками, а обломки упали в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах. Обломки одного из дронов упали возле Монумента Независимости, стела не пострадала, жертв и раненых не было.

Появление обломков "Ланцета" в центре столицы должно было дать не столько новый военный результат, сколько нужное впечатление. Россиянам важно показать, будто они уже могут бить по Киеву еще одним типом дронов и что у них есть "новое оружие", которое преодолевает сотни километров.

Последствия на Крещатике снова символизируют то, что они хотят показать, будто могут все и что их оружие может существенно повлиять на возможности нанесения ударов по территории Украины,

– сказал Храпчинский.

При этом самой большой проблемой для Киева он назвал не такие эпизоды, а совсем другой тип вооружения. Именно баллистика остается самой сложной целью, потому что в мире просто не хватает ракет-перехватчиков в нужном количестве.

Пока самая большая угроза для Киева – это только баллистические ракеты. Все остальные можно преодолеть, но надо правильно строить противодействие,

– подчеркнул авиаэксперт.

Государство уже продвигает решения, которые позволяют частным компаниям закупать часть оборудования для защиты и формировать мобильно-огневые группы. Именно такие шаги могут дать более быстрый результат, но здесь важно не затягивать, потому что Россия постоянно тестирует новые варианты для обхода украинской ПВО.

Что известно об атаке на Киев с обломками "Ланцета":