Данные об эффективности Vampire были представлены во время масштабного мероприятия "Армия дронов 2025" с участием Президента Украины Владимира Зеленского и Министра обороны Михаила Федорова.

Смотрите также Перехватывает "Шахеды" на скорости более 300 километров в час: на что способен новый дрон TechEx – репортаж

Что известно об эффективности бомбардировщиков "Вампир"?

По итогам 2025 года VAMPIRE подтвердил статус наиболее универсальной платформы, возглавив рейтинги по нескольким ключевым категориям:

- самое результативное средство на поле боя;

- №1 по поражению личного состава противника;

- №1 по поражениям среди коптеров-бомберов;

- №1 по количеству заказов Силами безопасности и обороны Украины в сегменте бомберов на платформе Brave1 Market.

Достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе и профессионализму украинских воинов, которые ежедневно применяют эти платформы непосредственно в боевых условиях. В общем бомберы "Вампир" уже выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий и нанесли противнику поражений на десятки миллиардов долларов.

"Вампирами" уничтожают передний край и укрепленные позиции противника, технику и живую силу. Также бомбер используют для дистанционного минирования и выполнения логистических задач – в частности доставки воды, продовольствия, медикаментов и снаряжения на передовые позиции для поддержки пехотных подразделений в зоне боевых действий.

Всего по итогам работы программы "Армия дронов.Бонус" в 2025 году Силами безопасности и обороны Украины: поражено почти 820 тысяч вражеских целей; ликвидировано более 240 тысяч оккупантов; уничтожено 62 тысяч единиц легкой техники, 29 тысяч единиц тяжелой техники и 32 тысяч ударных и разведывательных БпЛА.

Работа Сил обороны с бомбером "Вампир": смотрите видео VAMPIRE