Один із провідних українських виробників дронів Skyfall відреагував на заяву гендиректора Rheinmetall у розмові з журналістом Саймоном Шустером.
Як в Україні відповіли гендиректору Rheinmetall, який розкритикував наші дрони?
Якщо дрон, зроблений українськими "домогосподарками", здатен знищувати танки та артилерію… здається, тепер офіційно настала ера "домогосподарок",
– такою була реакція Skyfall на критику з боку Rheinmetall.
Нагадаємо, що гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic висловив скепсис щодо українських дронів і різко знецінив їхніх виробників.
Він заявив, що українські безпілотники не є справжньою технологічною інновацією, назвавши їх "просто грою в Lego". Їх, мовляв, не можна порівняти з розробками великих західних оборонних компаній, таких як Rheinmetall, Lockheed Martin чи General Dynamics.
Окремо Паппергер згадав українських виробників дронів, зокрема компанії, які створюють бойові безпілотники та ракети. У цьому контексті він дозволив собі зневажливий вислів, назвавши їх "українськими домогосподарками", які нібито збирають деталі для дронів у домашніх умовах, використовуючи 3D-принтери.
Його заява прозвучала після обговорення того, що українські дрони активно знищують бронетехніку – ключовий сегмент бізнесу Rheinmetall.
Паппергер висловив сумнів, що Україна зможе експортувати свої дрони до країн НАТО, пояснюючи це складними процедурними вимогами, зокрема необхідністю отримання ліцензій та погоджень у межах Альянсу і європейських регуляторних систем.
Як дрони від Skyfall нищать росіян?
Українські військові збили російські реактивні "Шахеди" за допомогою дронів-перехоплювачів P1-SUN від SkyFall.
P1-SUN – це український дрон, який здатний працювати на відстані до 33 кілометрів, має швидкість до 310 км/год і коштує трохи понад 1000 доларів.
Дрон-бомбер "Вампір" компанії SkyFall став найрезультативнішим засобом на полі бою у 2025 році.
Використовуючи "Вампіри", українські воїни виконали понад 2,5 мільйона бойових місій, знищуючи укріплення противника, техніку, живу силу, а також здійснювали дистанційне мінування і логістичну підтримку на передовій.