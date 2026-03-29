Один із провідних українських виробників дронів Skyfall відреагував на заяву гендиректора Rheinmetall у розмові з журналістом Саймоном Шустером.

Як в Україні відповіли гендиректору Rheinmetall, який розкритикував наші дрони?

Якщо дрон, зроблений українськими "домогосподарками", здатен знищувати танки та артилерію… здається, тепер офіційно настала ера "домогосподарок",

– такою була реакція Skyfall на критику з боку Rheinmetall.

Нагадаємо, що гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic висловив скепсис щодо українських дронів і різко знецінив їхніх виробників.

Він заявив, що українські безпілотники не є справжньою технологічною інновацією, назвавши їх "просто грою в Lego". Їх, мовляв, не можна порівняти з розробками великих західних оборонних компаній, таких як Rheinmetall, Lockheed Martin чи General Dynamics.

Окремо Паппергер згадав українських виробників дронів, зокрема компанії, які створюють бойові безпілотники та ракети. У цьому контексті він дозволив собі зневажливий вислів, назвавши їх "українськими домогосподарками", які нібито збирають деталі для дронів у домашніх умовах, використовуючи 3D-принтери.

Його заява прозвучала після обговорення того, що українські дрони активно знищують бронетехніку – ключовий сегмент бізнесу Rheinmetall.

Паппергер висловив сумнів, що Україна зможе експортувати свої дрони до країн НАТО, пояснюючи це складними процедурними вимогами, зокрема необхідністю отримання ліцензій та погоджень у межах Альянсу і європейських регуляторних систем.

