Пренебрежительная реплика гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера об "украинских домохозяйках с 3D-принтерами" спровоцировала настоящий скандал и быстро вышла за пределы одного интервью. В то же время она обнажила более глубокий конфликт – между традиционной оборонной индустрией, опирающейся на дорогие и сложные системы, и новой реальностью войны, где дешевые дроны меняют правила игры.

В материале The Atlantic журналист Саймон Шустер показал не только скепсис части западного ВПК относительно украинских разработок, но и разрыв в подходах к ведению войны. Пока крупные корпорации остаются привязанными к стандартам и длинным производственным циклам, Украина делает ставку на скорость, адаптивность и доступные технологии.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский для 24 Канала объясняет, что за этим конфликтом стоит не вопрос "инновационности", а вопрос эффективности и времени. О том, как Украина смогла построить работающую систему, опираясь на ограниченные ресурсы, и именно это сегодня заставляет переосмысливать подходы к современной войне – читайте в материале.

Что сказал директор Rheinmetal о "домохозяйках" из Украины?

В материале The Atlantic от 27 марта, посвященном войне дронов, журналист Саймон Шустер поговорил с гендиректором немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армином Паппергером, в частности, об украинских беспилотниках. Они уже заставили артиллерию и бронетехнику выглядеть устаревшими, тогда как мировые армии и производители оружия все еще массово их покупают.



Армин Паппергер / Фото DPA

К теме Делают домохозяйки с 3D-принтерами, – гендиректор Rheinmetall раскритиковал украинские дроны

Обратите внимание! Rheinmetall – один из крупнейших оборонных концернов, традиционно делает ставку именно на танки и артиллерию. Во время Второй мировой войны компания, которая тогда называлась Rheinmetall-Borsig AG, находилась под контролем нацистского режима.



Ее заводы, в частности те, которые были захвачены во время оккупации Нидерландов, Франции и Польши, производили артиллерию и боеприпасы для армии Адольфа Гитлера. Согласно официальной истории компании, опубликованной в 2014 году, Rheinmetall также широко использовала принудительный труд узников концентрационных лагерей, в частности Бухенвальда.

Когда журналист заговорил о дронах, которые Украина так эффективно применяет против российских танков, гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер отреагировал довольно пренебрежительно:

Он назвал это "игрой в Лего";

А также поставил под сомнение саму инновационность украинских разработок, утверждая, что речь идет не о технологическом прорыве, а лишь о мелких беспилотниках, которые нельзя сравнивать с технологиями Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Наибольший резонанс вызвала реплика Паппергера о производителях дронов в Украине. Когда Шустер назвал Fire Point и Skyfall, которые выпускают сотни тысяч дронов в месяц для украинских военных, Паппергер сказал:

Это украинские "домохозяйки". У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация.

Смотрите также "Мы уважаем украинцев": Rheinmetall отреагировала на слова главы об украинских дронах

Ответ SkyFall не заставил себя ждать:

Если дроны, которые делают украинские "домохозяйки", выбивают российские танки и артиллерию... Мне кажется, это теперь официально эра "домохозяек",

– процитировал компанию Саймон Шустер.

Менее мягко отреагировал президент Зеленский: "Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall".

Впоследствии, после огласки в соцсетях, Rheinmetall пришлось отреагировать заявлением в X:

Мы с огромным уважением относимся к сверхусилиям украинского народа, который уже более четырех лет обороняется от российской агрессии. Каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят неоценимый вклад. Особого отличия заслуживает то, что Украина ведет борьбу чрезвычайно эффективно даже при ограниченных ресурсах. Инновационная способность и боевой дух украинцев является для нас источником вдохновения. Мы благодарны за возможность поддерживать Украину теми ресурсами, которые имеем.

- Rheinmetall (@RheinmetallAG) March 29, 2026

Смотрите также Украинский производитель дронов Skyfall отреагировал на пренебрежительное заявление гендиректора Rheinmetall

Танки перестали использовать из-за украинских дронов: в чем наше преимущество?

Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу отмечает, что сущность украинской инновации – не технологичность как таковая, а сокращение угрозы и скорость создания решений для противодействия. Многие решения украинских производителей базируются на доступных технологиях, ведь произошла демократизация технологий.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Чтобы правильно это оценить, стоит вспомнить: сам Rheinmetall зависит от китайской хлопковой целлюлозы примерно на 70%. То есть это проблема не Украины, а всего мира, который стал зависимым от Китая. Относительно наших технологий – не стоит забывать, что мы используем камеры, но программное обеспечение, системы наведения, захвата целей – все это разрабатываем самостоятельно. Поэтому говорить, что технологий нет – неправильно.

Храпчинский отмечает, что для Rheinmetall разрабатывают специальные чипы и электронику. А Украина при этом использует то, что доступно, ведь ни Европа, ни США не передали нам необходимые технологии.



Анатолий Храпчинский / Фото предоставлено 24 Каналу

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Мы просим, например, технологии производства ракет – но их не предоставили. Поэтому мы были вынуждены использовать доступные элементы с рынка. И это, кстати, тоже проблема для них – мы смогли сделать эффективное оружие из бытовых компонентов. Но тут нет ничего удивительного: бытовые технологии сильно выросли. Современные компьютеры, которые стоят в квартирах, способны выполнять те же задачи, что раньше выполняли специализированные военные системы.



Украинский дрон-перехватчик / Фото TechEx

В то же время сама Европа покупает хлопковую целлюлозу в Китае, потому что она дешевле, говорит эксперт. Поэтому, по его мнению, интервью Паппергера – скорее, о самокритике и общих проблемах мирового ОПК. Есть и определенная ирония в отношении Украины, потому что Украина нашла решение, пока Европа ограничена стандартами НАТО (STANAG).

"Например, чтобы перейти с хлопковой целлюлозы на древесную, нужно переписать стандарты – а это сложно и долго", – отмечает Анатолий Храпчинский и добавляет, что Паппергер действительно подсветил болезненные вопросы.

Смотрите также Не только дроны-перехватчики: авиаэксперт сказал, чем еще Украина может заинтересовать партнеров

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Мы зависимы от Китая – и если Китай перекроет поставки, нам придется искать альтернативы в Европе или Украине, но они будут дороже. То есть да, мы используем доступные решения, но это вынужденный шаг, потому что нам не дали других вариантов.

Стоит смотреть глубже на эту ситуацию, добавляет эксперт: фактически Украина временно закрыла дефицит компонентов через Китай и на этом построила свою индустрию. И в определенном смысле Европа даже завидует, потому что мы нашли решение, пока они ограничены стандартами.

Анатолий Храпчинский Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Например, даже израильские военные говорят: чтобы заменить одну деталь в дроне, нужно пройти полную кодификацию. Нам тоже придется это делать – стандартизация и унификация нужны. Но это уже история про мирное время, когда нет постоянного изменения требований на фронте. Сейчас наша главная инновация – это скорость. Мы смогли сократить время от появления угрозы до создания решения противодействия. Это ключевое. Какой ценой, за счет каких компромиссов – это другой вопрос.



Потому что в конце дня нет разницы, чем ты уничтожил танк – главное, что ты его уничтожил. Раньше ты должен был выходить с ПТРК и рисковать жизнью. Сейчас ты сидишь в блиндаже, поднимаешь дрон – и не заходишь в зону прямой видимости. Поэтому танки перестали активно использовать не из-за NLAW, а из-за украинских дронов.

В общем эта история ярко показывает разрыв между старой моделью оборонной индустрии, опирающейся на дорогие "классические" системы вооружений, и новой реальностью войны, где дешевые дроны могут наносить непропорционально большой урон технике стоимостью в миллионы долларов. Именно поэтому одна пренебрежительная реплика в интервью быстро превратилась в репутационный инцидент, который заставил концерн публично реагировать.