Компания категорически не согласилась с высказываниями своего руководителя. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оборонного концерна Rheinmetall.

Как оборонный концерн отреагировал на слова руководителя?

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил об уважении к украинцам за их сопротивление российской агрессии и подтвердил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину. В компании отметили, что украинцы демонстрируют эффективную оборону даже в условиях ограниченных ресурсов.

В заявлении пресс-службы подчеркнули, что инновационность и боевой дух украинцев является источником вдохновения. Там также поблагодарили за возможность участвовать в поддержке Украины.

Соответствующее заявление оборонного концерна прозвучало после недавних высказываний генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера по поводу украинских производителей дронов. Он критически оценил их деятельность, сравнив ее с работой "домохозяек с 3D-принтерами".

Кроме того, во время разговора с журналистом он подверг сомнению технологический уровень украинских разработок, заявив, что они не достигают уровня крупных международных оборонных компаний.

Как украинские дроны доказывают свою эффективность в войне против России?

Один из ведущих украинских производителей дронов Skyfall создает беспилотники, наносящие значительные потери России. Таким дроном является P1-SUN. Это украинский беспилотник, который может действовать на расстоянии до 33 километров, развивает скорость до 310 километров в час и стоит чуть больше 1000 долларов. Во время последних массированных атак именно он использовался украинскими защитниками для сбивания "Шахедов".