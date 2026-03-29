Компанія категорично не погодилась із висловлюваннями свого керівника. Про це йдеться у заяві пресслужби оборонного концерну Rheinmetall.

Як оборонний концерн відреагував на слова керівника?

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про повагу до українців за їхній спротив російській агресії та підтвердив готовність і надалі підтримувати Україну. У компанії наголосили, що українці демонструють ефективну оборону навіть в умовах обмежених ресурсів.

У заяві пресслужби підкреслили, що інноваційність і бойовий дух українців є джерелом натхнення. Там також подякували за можливість долучатися до підтримки України.

Відповідна заява оборонного концерну пролунала після нещодавніх висловлювань генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера щодо українських виробників дронів. Він критично оцінив їхню діяльність, порівнявши її з роботою "домогосподарок із 3D-принтерами".

Крім того, під час розмови з журналістом він поставив під сумнів технологічний рівень українських розробок, заявивши, що вони не досягають рівня великих міжнародних оборонних компаній.

