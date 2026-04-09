Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін розповів 24 Каналу, що ці слова глави оборонного концерну насправді є визнанням для українських виробників дронів. Він пояснив, як потрібно інтерпретувати заяву Паппергера.

Читайте також Яку зброю Україна хоче виробляти наступною та чому Rheinmetall нервує: інтерв’ю зі співзасновником технологічної компанії

Чому глава Rheinmetall зневажливо відреагував на українських виробників БпЛА?

"Для мене це найкраще, що могло відбутися. Це маркер того, що ми йдемо тим шляхом, яким потрібно йти", – наголосив Зарубін.

На цю тему, продовжив він, є дуже цікава книга, яка буде в пригоді усім виробникам та інноваторам, – "Дилема інноватора". У ній дуже чітко описано схожу ситуацію, коли гіганти програють маленьким компаніям, менш технологічним рішенням, але які масштабуються з неймовірною швидкістю.

Зверніть увагу! Авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський наголосив, що цінність української інновації – не у технологічності як такій, а у скороченні загрози і швидкості створення рішень для протидії. Також ці рішення базуються на доступних технологіях, тому що відбулася демократизація технологій.

Він зауважив, що "Rheinmetall залежить від китайської бавовняної целюлози приблизно на 70%", тому це проблема не тільки України, а усього світу, який наразі залежить від Китаю. Водночас щодо українських технологій, то наші виробники використовують камери, але програмне забезпечення, системи наведення, захоплення цілей – розробляють самостійно. Відповідно, заявляти, що технологій немає, на його думку, – неправильно.

Ми сьогодні найінноваційніша, найефективніша армія у світі. Так само як і виробничий сектор Military Tech. Великі компанії, як, наприклад, Rheinmetall, будуть або ігнорувати цей ринок, або критикувати його. І те, й інше добре. Нам потрібно йти своїм шляхом і завойовувати першість, – зауважив співзасновник української технологічної компанії .

Також він пояснив репліку Паппергера щодо "українських домогосподарок", адже насправді це не спроба принизити українських виробників дронів.

Він просто хотів сказати, що це не технологічно. У Паппергера дуже технологічна зброя: танки, ракети. Вони дуже дорогі, і йому взагалі невигідно займатися такими маленькими дронами, як це робимо ми. Проте ці маленькі дрони просто "заберуть" ринок,

– пояснив Валерій Зарубін.

Він додав, що це один з перших таких маячків, що великі виробники відчувають загрозу маленьких дронів, які зібрані "домогосподарками". Зарубні нагадав, що колись йшлося про те, що на кожній кухні в Україні буде збиратись дрон. Так от "домогосподарки" сьогодні виграють або, як мінімум, не програють війну.

Яка реакція на заяву глави Rheinmetall?