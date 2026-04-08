Украина непрерывно развивает свой ВПК, в частности его дроновую составляющую. Несмотря на скандальные заявления главы Rheinmetall, который назвал украинских разработчиков дронов "домохозяйками", именно эти технологии позволяют Украине, как минимум, не проигрывать России.

В интервью 24 Каналу соучредитель украинской технологической компании BlueBird Tech Валерий Зарубин рассказал о воздушных ударах по России, о том, какое оружие планируют изготавливать в Украине и какие украинские разработки вызвали наибольший спрос в мире.

Также он ответил на один из самых острых вопросов, почему Украина не бьет по Москве. А еще объяснил, может ли Украина стать полностью независимой от западных партнеров.

Смотрите также Вам не послышалось: что известно о дронах P1-SUN, почему их так назвали и спасают ли они от "Шахедов"

Как Украина превзошла Россию в производстве дронов?

По "Усть-Луге" в балтийских портах России прилетает уже третью неделю. Это сократило экспорт российской нефти почти в половину. Почему именно сейчас у нас есть возможность долетать до этих портов: это какие-то интересные технологические решения, или, возможно, у нас стояли какие-то ограничения от партнеров?

Конечно, что мы технологически растем. Но, я думаю, что есть и политические решения, на которые, скажем так, влияют наши партнеры. Мы же, конечно, растем как в дальности, так и в эффективности беспилотников, ну и уже и ракет.

Издание ABC News сообщило, что Украина уже превзошла Россию по количеству дроновых атак за март. Можно ли уже говорить, что Украина превосходит или идет к тому, чтобы превзойти Россию в производстве беспилотников?

Я уверен, что задача украинской армии и украинских производителей доминировать над врагом в небе и на земле. Конечно, нам нужно перегружать их ПВО, делать больше огневых средств, чем они могут сбить. Как следствие – сделать войну невыгодной.

А как именно нам удалось достичь паритета в производстве дронов и даже превзойти Россию в производстве дронов-перехватчиков? Это вложения самих компаний-производителей, или здесь все-таки способствует государство?

Без государственных заказов мультипликация успеха у производителей не произойдет, то есть они должны быть. Если мы, как производители, получим какой-то увеличенный заказ, соответственно увеличиваем и наши производственные возможности.

Обратите внимание! Компания Fire Point ежедневно производит сотни дальнобойных ударных дронов. Также компания производит по 3 ракеты "Фламинго" в день.

Мы, конечно, и так их постоянно увеличиваем, но в конце концов за все платит государство. Все, что мы видим, все увеличения – это результат работы государственных органов.

Какой была реакция на странное заявление директора Rheinmetall?

Недавно директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall удивил заявлением. Он считает, что в украинских дронах нет ничего инновационного, а производителей вообще назвал украинскими домохозяйками. Что вы думаете об этом? Возможно, этим заявлением директор Rheinmetall хотел нам что-то другое сказать?

Конечно, для меня это лучшее, что могло произойти. Это маркер того, что мы идем тем путем, которым нужно идти.

На эту тему есть очень интересная книга, я советую ее всем производителям и инноваторам. Она называется "Дилемма инноватора". Там очень четко описывают подобную ситуацию, когда гиганты проигрывают маленьким компаниям, менее технологичным решениям, но которые масштабируются просто с невероятной скоростью.

Так, мы сегодня самая инновационная, самая эффективная армия в мире. То же касается и производственного сектора Military Tech. Крупные компании, такие как Rheinmetall, будут или игнорировать этот рынок, или критиковать его. И то, и другое хорошо. Нам идти своим путем и завоевывать первенство.

То есть получается, его заявление – это наше признание? В таком случае почему он сказал про домохозяек? Это он так хотел унизить наших производителей?

Нет, он просто хотел сказать, что это не технологично. У него же очень технологичное оружие: танки, ракеты. Они очень дорогие, и ему вообще невыгодно заниматься такими маленькими дронами, как это делаем мы. Однако эти маленькие дроны просто "заберут" рынок.

Это один из первых таких маячков, что все-таки крупные производители чувствуют угрозу маленьких дронов, “собранных домохозяйками”. Мы же когда-то говорили о том, что на каждой кухне будет собираться дрон – и вот, пожалуйста. "Домохозяйки" сегодня выигрывают или, как минимум, не проигрывают войну.

За каким оружием будущее войны и смогут ли его производить в Украине?

А нужно ли нам то оружие, которое производит Rheinmetall? Или сейчас современную войну не будут вести средствами артиллерии, большими бронемашинами, танками, а останутся только дроны и РЭБы?

Конечно, еще по остаточному принципу все это будут использовать. Однако со временем более дешевые средства вытеснят более дорогие.

Еще когда-то, в далеком 2023 году, я говорил о том, что дроны заменят артиллерию, заберут у нее очень большую долю, скажем так, участия в войне. Тогда с этого смеялись, а сегодня это становится все ближе к реальности.

Сегодня средства поражения на 20 – 50 километров применять дешевле, чем даже артиллерийские снаряды. Поэтому мы будем видеть все меньше "артиллерийских дуэлей". Их эффективность просто ниже, они дороже. К тому же с ними гораздо труднее в обслуживании, то есть сделать какую-то логистику, ротацию артиллерии на поле боя также сложнее.

Кстати, военный обозреватель Давид Шарп замечал, что дроны на фронте создают килл-зоны. Однако решающую роль играют люди на земле, а не только технологии.

Гораздо легче выехать с пятью "самолетиками" стоимостью менее тысячи долларов и поразить врага на расстоянии 50 километров с гораздо большей точностью.

По вашему мнению, каким еще будет оружие будущего? Мы уже увидели НРК, дроны-перехватчики, но интересно, за какими еще технологиями будущее на поле боя? Возможно, роботы?

Я думаю, до роботов мы также дойдем. Но следующее, чего я ожидаю, это работа над дешевыми ракетами для ПВО. То есть мы должны прийти к собственным средствам противовоздушной обороны, и не зависеть вообще от крупных игроков этого рынка.

То есть, мы сами можем изготовить их здесь, в Украине?

Да, конечно.

Эти ракеты смогут заменить ракеты к Patriot?

Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим какие-то подобные решения. Для этого нужен будет год, возможно, два. Но их трудно будет сравнивать с Patriot.

Суть в том, что нам еще придется сбивать и реактивные "Шахеды", и ракеты нашего врага. Поэтому нам надо максимально снизить цену поражений. Математика войны имеет просто огромную роль.

Какие украинские разработки заинтересовали весь мир?

Когда началась война США против Ирана, Трамп заявил, что не нуждается в украинских перехватчиках. Но страны, которые начали страдать от ударов Ирана, наоборот ими заинтересовались. Действительно ли много иностранцев готовы покупать у нас перехватчики, вкладываться в производства или даже открывать совместные?

Конечно, огромное количество стран мира обращается и к нам в частности с запросом о том, чтобы купить или стать партнером такой компании. Мы действительно получаем много запросов, иногда это десятки в день.

Средний Восток – это не единственная группа стран, которая обращается к Украине. Весь мир сегодня наблюдает за войной в Украине. Весь мир видит, где самые действенные средства.

Реакция президента США здесь понятна. Америка привыкла доминировать и очень не хочется идти к Украине и что-то просить. Но более действенных средств, чем имеет сегодня Украина, на современном поле боя не существует.

Что привлекает их внимание? Это прежде всего цена, качество или все вместе?

Цена и скорость. Как я сказал, математика войны решает все. В войне в Иране мы видим сбитие “Шахеда” ракетой, что стоит более миллиона долларов. Это просто невыгодно – с одной стороны.

С другой – ракет к Patriot производят менее тысячи в год. При мультипликации производства вдвое или втрое – несколько тысяч в год. Но что такое несколько тысяч в год?

Украина отражает атаки по 600 беспилотников. Две тысячи насколько хватит, на неделю? Ракеты к Patriot сегодня эффективны против баллистики, но это неэффективное оружие против беспилотников типа "Шахед" и ему подобных.

Готовы ли наши производители выходить на международные рынки? Созданы ли, вообще условия для экспорта наших технологий? Или пока контролируемый экспорт недостаточно хорошо работает?

Мы точно готовы, если говорить об обеспечении. То есть производители уже сегодня могут поставлять эти средства за границу, у нас их достаточно.

Да, есть много политических вопросов. Все очень осторожно к этому относятся, потому что есть международная политика. Я бы не хотел обо всех нюансах говорить, но нам надо прислушиваться к президенту. Он все же главный в нашей стране, ответственный за то, чтобы построить международную политику.

Но многое уже сейчас производители могут делать. Сотрудничество началось в международном пространстве и по совместному производству, и по поставкам. Я думаю, что в дальнейшем Украина может занять свое почетное место среди лидеров в военном международном сотрудничестве.

Действительно ли оружие – это наша, к сожалению, золотая жила, которая может финансировать нашу экономику и после войны? К сожалению, потому что за это мы заплатили большую цену.

Это точно то, над чем мы должны работать. Это наша ответственность. Потому что если мы не возьмем все лучшее из того худшего, что происходит, то мы просто проспим этот шанс.

У нас есть прекрасное окно возможностей, чтобы занять место среди лидеров в этом мире – как технологических, так и экономических. Но, кроме оружия, у нас есть навыки, у нас есть огромное количество людей, которые умеют применять это оружие, которые умеют строить современное оружие.

На самом деле в современной войне не так важно, какое оружие есть у тебя сегодня. Важно, какое оружие будет у тебя завтра, и насколько быстро оно появится. Вот украинцы показали всему миру, что можно очень быстро приходить к новым результатам.

У многих производителей амбициозные планы. Они точно знают, как достичь результата. Мы идем в тесном сотрудничестве с государством. У нас очень интересная ситуация в стране, когда воюют люди, а государство помогает.

Какова стратегия украинских ударов по целям России?

Сейчас мы системно уничтожаем системы ПВО врага, в том числе и на оккупированных территориях. Это якобы наши приоритетные цели, потому что после них уже прокладывают дорогу для наших следующих ударов. Действительно ли это так?

Да, прежде всего "выбивают" ПВО и все, что противодействует нашим дронам, а только потом поражают цели.

Именно поэтому мы начали бить по портам России в Балтии? Или это не связанные между собой события?

Мы превосходим силы ПВО противника, то есть наши дроны полетели не в том направлении, в котором ожидал враг, полетели в большем количестве, чем он мог сбить. Поэтому мы видим такой результат.

Обратите внимание! Дроны фактически непрерывно атакуют Усть-Лугу начиная с конца марта. Спутниковые снимки фиксируют масштабные пожары и разрушения.

Даже если несколько процентов беспилотников долетают до цели, этого достаточно, чтобы разрушать экономику нашего врага.

Почему Украина не бьет по Москве?

Очень часто украинцы возмущаются и не понимают, почему на Москву ничего не летит? Туда Путин стянул огромное количество ПВО, мы ее не можем пробить дронами? Нужно дождаться ракет?

Я думаю, что все возможно – все зависит от количества дронов и тактике их применения. Вопрос только зачем? Сделать какую-то популистскую историю? Показать, что мы можем прилетать в Москву, разрушить Кремль?

Если будут цели, которые надо поражать в Москве или в Московской области, то их будут поражать тогда, когда это будет максимально эффективно.

Сегодня мы видим максимальную эффективность в том, чтобы остановить нефтяной транзит. Это крайне эффективное решение. Это точно бьет по экономической способности врага продолжать эту войну. Поэтому прежде всего надо выбирать самые выгодные цели.

Как противодействовать врагу на поле боя?

Изменилась ли тактика россиян именно на фронте, совершенствуются ли они? Мы знаем, что в Херсонскую область переместили элитное подразделение "Рубикон". Поэтому к чему нам готовиться этой весной, летом?

Они тоже учатся, война учит обе стороны, ежедневно. Нам надо и дальше разрушать экономику врага для того, чтобы им было просто невыгодно воевать.

С “Рубиконом” или любым другим подразделением надо воевать их же методом. Просто разрушать их планы, находить места дислокации и выгонять их с нашей земли.

Нам нужно работать на опережение, подавлять дроны в Херсоне, в Херсонской области. Много работы, по-прежнему, ничего не изменилось.

Мы так же интенсивно отбиваем атаки врага, разрушаем планы врага. Но надо меняться, увеличивать интенсивность. Все зависит от нашей вовлеченности, в конце концов, у нас нет другого выбора.

Стала ли Украина полностью независимой от иностранных партнеров?

Насколько сейчас мы независимы от иностранных компонентов? Если представить, что Китай откажется продавать Украине товары двойного назначения, какие-то детали, сможем ли мы обойтись без них?

Мы остаемся очень зависимыми. Нам нужно в дальнейшем строить компонентную независимость. Но на самом деле весь мир зависим.

США видят в Китае злейшего врага потому, что самая большая зависимость мира сегодня именно от Китая, от китайских компонентов, от китайского оборудования. Это касается не только Украины.

Более 15% всего в мире производится в Китае. Но Пекин не может себе позволить просто отказать миру поставлять что-то. Это мир может отказаться покупать что-то китайское. Но тогда Китай, китайская экономика просто развалится. У них начнутся внутренние процессы, которые им очень не понравятся, если количество того, что они поставляют в мир, начнет меняться. Поэтому они этого делать не будут самостоятельно.

В Украину и так китайцы ничего не поставляют. Все, что мы покупаем, мы покупаем в других странах мира. Потому что Китай не поддерживает Украину в войне.