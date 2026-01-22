Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что главной проблемой остается дефицит качественной пехоты.
Что на самом деле определяет продвижение на фронте?
Килл-зоны расширяются с обеих сторон, и тактика сводится к небольшому количеству пехоты на линии соприкосновения в окружении дронов.
Я скептически отношусь к подобным подходам. Если бы существовали сплошные килл-зоны, то почему украинцы не продвигались успешно в периоды, когда имели преимущество в беспилотниках. Зато видим продвижение российской армии, которая постепенно, хоть и медленно, захватывает территорию,
– сказал Шарп.
Все дело в комплексных мероприятиях – килл-зоны существовали во всех войнах с 1905 года с различными средствами поражения: пулеметы, артиллерия, винтовочный огонь, танки. Однако все всегда упиралось в людей на земле, которые захватывают и удерживают позиции.
Почему решающим остается дефицит пехоты?
"Это не пустота, не дрон вешает флаг на здание горсовета Купянска или Мирнограда. Смысл в том, что все перечисленное – артиллерия, беспилотники – являются важными инструментами", – подчеркнул Шарп.
Несколько лет назад, когда что-то удавалось или не удавалось, именно об этом говорили как об инструменте победы. Генерал Залужный в свое время утверждал, что нужно определенное количество стволов, снарядов и техники для победы в войне.
После неудачного украинского наступления летом 2023 года вдруг заговорили о минных полях как о непобедимом оружии.
Дроны очень важны, но не стоит забывать о традиционных средствах. Они стали важнейшим инструментом в этой войне по ряду объективных и субъективных причин, но нельзя делать из них фетиш. Это было бы ошибочно,
– подчеркнул Шарп.
Что известно об атаках дронами по Украине?
- В ночь на 21 января украинская ПВО уничтожила и подавила 84 из 97 вражеских БПЛА, которыми Россия атаковала Украину вместе с баллистической ракетой "Искандер-М". Воздушная атака продолжается – часть дронов до сих пор находится в воздушном пространстве.
- Десантники сбили российский разведывательный БпЛА "Форпост" ориентировочной стоимостью 7,5 миллиона долларов над территорией Сумской области. Это уже второй такой дрон, уничтожен зенитчиками 80-й отдельной бригады.
- Россия наращивает использование реактивных дронов в войне против Украины, параллельно увеличивая количество беспилотников оперативно-тактического уровня.