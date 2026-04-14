В Офисе Президента отметили, что развитие оборонной индустрии только набирает обороты.

Что известно о новейшем украинском оружии?

Президент Владимир Зеленский во время обращения ко Дню оружейника продемонстрировал 56 образцов вооружения украинского производства. Речь идет о технике, которая была создана в условиях полномасштабной войны и уже применяется на поле боя.

Среди представленных образцов – 7 видов ракет, 31 дрон различного назначения, средства радиоэлектронной борьбы, наземные роботизированные комплексы, морские беспилотники и специализированная бронетехника.

Президент отдельно отметил развитие украинской ракетной программы и дальнобойных возможностей.

Украина имеет свое дальнобойное ракетное оружие. И не просто разработку, а реальную силу, которая уже работает. "Фламинго" и "Рута", "Ад" и "Нептун", "Паляница" и "Ольха" – мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать,

– заявил Зеленский.

На что способны новые разработки?

Среди ключевых ракетных систем, которые представила Украина, есть как уже известные комплексы, так и новейшие разработки. Среди них:

"Фламинго" – дальнобойная крылатая ракета наземного базирования с дальностью до 3000 километров и мощной боевой частью более тонны;

"Рута" – ракета-дрон для ударных и разведывательных миссий с дальностью до 300 километров;

"Ад" – реактивный ракетодрон с высокой скоростью и дальностью до 700 километров;

"Нептун" – противокорабельная крылатая ракета с дальностью до 300 километров;

"Паляница" – дальнобойная ракета-дрон, которая уже применялась в боевых условиях;

"Ольха" – реактивная система залпового огня с корректируемыми боеприпасами.

Кроме ракет, Украина активно развивает другие виды вооружения. Во время презентации показали 31 беспилотник различных типов – от FPV-дронов до дальнобойных ударных аппаратов и перехватчиков.

Отдельное внимание уделено средствам радиоэлектронной борьбы, наземным роботизированным комплексам и морским безэкипажным системам. Также было продемонстрировано специализированную бронетехнику и элементы противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что украинские дроны уже способны поражать цели на расстоянии до 1750 километров. Это свидетельствует о существенном усилении возможностей Украины в ведении современной войны и способность наносить удары на большой глубине.

Почему украинским оружием интересуется мир?