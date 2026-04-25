Основным месседжем должно стать требование "немедленно прекратить финансирование войны в Украине со стороны ЕС". Об этом сообщает ГУР.
Какова цель фейковых протестов на Кипре против Украины?
К подготовке этих мероприятий, по имеющейся информации, привлечены посольство России на Кипре, структуры "россотрудничества" и пророссийские организации. Координацию осуществляет так называемый "русский культурный центр".
Подобные структуры нередко используются как инструмент распространения российского влияния и пропаганды за рубежом под прикрытием культурной деятельности.
Через такие провокации Кремль стремится ослабить международную поддержку Украины и посеять раздор внутри Европейского Союза. Однако подобные сценарии имеют мало шансов на успех.
Кипр последовательно поддерживает Украину и ее территориальную целостность, ведь вопрос суверенитета и неприкосновенности границ является принципиальным и для самого государства.
Европейские структуры уже проинформированы об искусственном характере этих акций и лиц, причастных к их организации.
- Напомним, что недавнее решение ЕС о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита разозлило Москву.
- Украина получит первый транш кредита от ЕС на сумму 45 миллиардов евро еще в этом квартале.
- Володомир Зеленский рассказал, что европейский кредит прежде всего направят на закупку вооружения. В приоритете, в частности, системы ПВО. Также финансирование ЕС очень важно для подготовки украинских городов к следующей зиме.
- Блокировка кредита продолжалось 2 месяца из-за Венгрии, но было снято после ремонта нефтепровода "Дружба".